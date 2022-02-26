Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun
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Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun, aman?
Gördün güzelleri, beni unuttun, aman
Gördün güzelleri, beni unuttun, aman
Sılaya gelmeye yemin mi ettin, aman?
Gayrı dayanacak özüm kalmadı, aman
Mektuba yazacak sözüm kalmadı, aman
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Yarim sen gideli yedi yıl oldu, aman
Diktiğin fidanlar meyveye döndü, aman
Diktiğin fidanlar meyveye döndü, aman
Seninle gidenler sılaya döndü, aman
Gayrı dayanacak özüm kalmadı, aman
Mektuba yazacak sözüm kalmadı, aman