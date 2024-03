Yavuz Bingöl

Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin? Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin? Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin? Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin? *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bu sevdanın kapısını, hep çalmaya mı yeminin? Bu sevdanın kapısın, hep çalmaya mı yeminin? Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin? Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin? *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim