Yavuz Bingöl

-
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
***
Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider bele karşı
Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider bele karşı
***
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele karşı
***
Şahinim var, bazlarım var
Tel alışkın sazlarım var
Şahinim var, bazlarım var
Tel alışkın sazlarım var
***
Yâre gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karşı
Yâre gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karşı
***
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele karşı
-
Keklik dağlarda çağıldar
Yavrum diye diye ağlar
Günden güne yasa dağlar
Görenlerin bağrı yanar
***
Ağlarım ben kekliğime, leyley
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine, leyley
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik bizden uzaklaştı
Yolumuz sarpa dolaştı
Hünkar kalasını açtı
Belki yavrusuna kavuştu
***
Ağlarım ben kekliğime, leyley
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine, leyley
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik küsme barışalım
Yucamıza kavuşalım
Senden ötmek benden gitmek
Yolmuzda ağlaşalım
***
Ağlarım ben kekliğime, leyley
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine, leyley
Ağlarım ben kekliğime
-
Bir şarkı söylerken kendin için
Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir)
Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin
Yürürken bir kuytuda bulursun kendini
***
Önce bir sessizlik
Sarar bütün benliğini
Alır seni kendinden
Götürür uzaklara bir ezgi
Kendinden alır seni
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Bir şarkı söylerken kendin için
Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir)
Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin
Yürürken bir kuytuda bulursun kendini
***
Önce bir sessizlik
Sarar bütün benliğini
Alır seni kendinden
Götürür uzaklara bir ezgi
Kendinden alır seni
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
-
Her akşam aynı hüzün
Yol gözler iki gözüm
Dış kapıda beklerim
Avucum içinde yüzüm oy
***
Her akşam aynı hüzün
Yol gözler iki gözüm
Dış kapıda beklerim
Avucum içinde yüzüm oy
***
Sen gelmezsin bir türlü
Dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim
Bu başka türlü
***
Sen gelmezsin bir türlü
Dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim
Bu başka türlü
***
Yar sevmedin üstüne
Bilmem bana kastın ne
Bu hayat senin diye
Beni üzdüğün niye oy
***
Yar sevmedin üstüne
Bilmem bana kastın ne
Bu hayat senin diye
Beni üzdüğün niye oy
***
Unutamam seni yar
Bu günün yarını var
Beraber mutlu geçen
Günlerimiz var
***
Unutamam seni yar
Bu günün yarını var
Beraber mutlu geçen
Günlerimiz var
***
Sen gelmezsin bir türlü
Dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim
Bu başka türlü
***
Sen gelmezsin bir türlü
Dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim
Bu başka türlü
***
Sen gelmezsin bir türlü
Dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim
Bu başka türlü
-
Hatırla o sabah uyandığımda yoktun yanımda
Yalnızca bir gün ışığı kollarımda
Bir başıma ben yokluğunla
Kalmıştım yıllar sonra
***
Hatırla o gidiş yakışırmı hiç bizim sevdamıza
Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda
Bir esirim ben çıkmazında
Dön gel bana, dön gel bana
***
Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön dön lütfen, dön lütfen
***
Hatırla bu sevda dolu dizgin nasıl yaşandı çılğınca
Mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca
Bir başıma ben alışamam yokluğuna
Yazık bana, yazık bana
***
Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön dön lütfen, dön lütfen
***
Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön dön lütfen, dön lütfen
***
Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön dön lütfen, dön lütfen
***
Haydi dön
-
Esti seher yeli söküldü seller
Gidiyorum kömür gözlüm ağlama
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Kement atıp yollarımı bağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
***
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Kement atıp yollarımı bağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
***
Sana derim, sana kaşı kemanım
Büküldü kametim geçti zamanım
Gidiyorum yedi benli ceylanım
Yarim gitti deyi yürek dağlama
Yarim gitti deyi yürek dağlama
***
Gidiyorum yedi benli ceylanım
Gidiyorum yedi benli ceylanım
Yarim gitti deyi yürek dağlama
Yarim gitti deyi yürek dağlama
***
Karacoğlan der göz yaşım silinir
Bir ok çeksem yüce dağlar delinir
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
***
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
-
Bir rüzgar gibi gelip geçtin hayatımdan
Dinmedi içimde o acı hatıra
Ağladım boşluğuna dizlerim bağlanmış
Sensiz herşey boş, herşey yalanmış
***
Ne fayda yaram dinmez
Günlerim geçmek bilmez
Anılarım silinmez, yarim yarim
***
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
***
Yar söle nasıl alışırım yokluğuna
Terk edip gidişin yıllardır aklımda
Ben seni unutmam unutamam yanarım
Kırgin olsamda hep seni anarım
***
Ne fayda yaram dinmez
Günlerim geçmek bilmez
Anılarım silinmez, yarim yarim
***
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
***
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
Sensiz yapamam, buralarda duramam
Kolay değil inan, başkasıyla olamam
-
Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin?
Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin?
Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin?
Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin?
***
Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim
Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim
Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim
Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim
***
Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim
Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim
Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim
Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim
***
Bu sevdanın kapısını, hep çalmaya mı yeminin?
Bu sevdanın kapısın, hep çalmaya mı yeminin?
Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin?
Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin?
***
Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim
Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim
Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim
Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim
***
Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim
Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim
Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim
Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim
***
Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim
Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim
Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim
Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim
-
Dağlar başı olaydım
Çağıraydım çalaydım
O yar bize gelende
Kol boynuma saraydım
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
***
Dağlar başı boran kar
Benzim sarı gönlüm dâr
Her gelen benzi sorar var
Bilmez yürekte ne var
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
-
Şemsiyemin ucu kare
Şemsiyemin ucu kare
Yok mu şu derdime çare
Yok mu şu derdime çare
***
O yar güzel ben bi çare
O yar güzel ben bi çare
Çaresiz dertlere düştüm
Bir vefasız yare düştüm
Çaresiz dertlere düştüm
Bir vefasız yare düştüm
***
Şemsiyemin ucu baston
Şemsiyemin ucu baston
Söyle canım kimdir dostun
Söyle canım kimdir dostun
***
Öldürmeye var mı kastın
Öldürmeye var mı kastın
Kastın azabına düştüm
Bir vefasız yare düştüm
Kastın azabına düştüm
Bir vefasız yare düştüm
-
Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam
Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından
Dön demeye utanırım zavallı korkularımdan
Arkasına saklandığım gururumdan
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Ah, olur da bir gün sen de özlersen
Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken
Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken
Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin
Her şey seni hatırlatır da yeniden
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Ah, olur da bir gün sen de özlersen
Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
-
-
Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı
Ömür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı
Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı
Ömür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı
***
Çalışmadan yiyenlerin derimizi giyenlerin
Nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı
Çalışmadan yiyenlerin derimizi giyenlerin
Nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı
***
Çürük ökçe yırtık taban kurdu kuşu ettik çoban
Gariban daha gariban ne çulu ne bezi kaldı
Çürük ökçe yırtık taban kurdu kuşu ettik çoban
Gariban daha gariban ne çulu ne bezi kaldı
***
Bizden geçinen kalleşler döner gelir bizi taşlar
Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözü ne özü kaldı
Bizden geçinen kalleşler döner gelir bizi taşlar
Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözü ne özü kaldı
***
Cahiller kendini aklar kamiller özünü yoklar
Kurudu çaylar ırmaklar serçeşmenin gözü kaldı
Cahiller kendini aklar kamiller özünü yoklar
Kurudu çayIar ırmaklar serçeşmenin gözü kaldı
***
Dertli Divani’nin varı canandır canın öz yari
Geçti bu devrin baharı ne yazı ne güzü kaldı
Dertli Divani’nin varı canandır canın öz yari
Geçti bu devrin bahar yazı ne güzü kaldı