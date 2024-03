Yavuz Bingöl

yüreğim yangınlarda başedemedim. yar beni terk eylemiş alışamadım. halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman oy *** gide gele in çık yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm duman oy *** saçlarım ağırıyor sabredemedim dönecek biliyorum dinletemedim halimi sorma derdimi sorma her günüm duman oy *** gide gele inçik yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm oy

Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyo'm düşmana karşı, of Gençliğim eyvah Ana ben gidiyo'm düşmana karşı, of Gençliğim eyvah *** Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of Gençliğim eyvah Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of Gençliğim eyvah *** Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni, of Gençliğim eyvah Ölmeden mezara koydular beni, of Gençliğim eyvah