Yavuz Bingöl

Yıllar Sonra Hatırla o sabah uyandığımda yoktun yanımda Yalnızca bir gün ışığı kollarımda Bir başıma ben yokluğunla Kalmıştım yıllar sonra *** Hatırla o gidiş yakışırmı hiç bizim sevdamıza Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda Bir esirim ben çıkmazında Dön gel bana, dön gel bana *** Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben Haydi dön dön lütfen, dön lütfen *** Hatırla bu sevda dolu dizgin nasıl yaşandı çılğınca Mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca Bir başıma ben alışamam yokluğuna Yazık bana, yazık bana *** Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben Haydi dön dön lütfen, dön lütfen *** Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben Haydi dön dön lütfen, dön lütfen *** Haydi dön tut elimi istiyorum tut tut yeniden Haydi dön bıraktığın yerde bekleyeceğim ben Haydi dön dön lütfen, dön lütfen *** Haydi dön

Yeşil Başlı Gövel Ördek Yeşil başlı gövel ördek Uçar gider göle karşı Yeşil başlı gövel ördek Uçar gider göle karşı *** Eğricesin tel tel etmiş Döker gider bele karşı Eğricesin tel tel etmiş Döker gider bele karşı *** Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele karşı *** Şahinim var, bazlarım var Tel alışkın sazlarım var Şahinim var, bazlarım var Tel alışkın sazlarım var *** Yâre gizli sözlerim var Diyemiyom ele karşı Yâre gizli sözlerim var Diyemiyom ele karşı *** Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele karşı

Keklik Keklik dağlarda çağıldar Yavrum diye diye ağlar Günden güne yasa dağlar Görenlerin bağrı yanar *** Ağlarım ben kekliğime, leyley Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine, leyley Ağlarım ben kekliğime *** Keklik bizden uzaklaştı Yolumuz sarpa dolaştı Hünkar kalasını açtı Belki yavrusuna kavuştu *** Ağlarım ben kekliğime, leyley Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine, leyley Ağlarım ben kekliğime *** Keklik küsme barışalım Yucamıza kavuşalım Senden ötmek benden gitmek Yolmuzda ağlaşalım *** Ağlarım ben kekliğime, leyley Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine, leyley Ağlarım ben kekliğime

Böyle Geçer Ömür Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle

Türlü Türlü Her akşam aynı hüzün Yol gözler iki gözüm Dış kapıda beklerim Avucum içinde yüzüm oy *** Her akşam aynı hüzün Yol gözler iki gözüm Dış kapıda beklerim Avucum içinde yüzüm oy *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Yar sevmedin üstüne Bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye Beni üzdüğün niye oy *** Yar sevmedin üstüne Bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye Beni üzdüğün niye oy *** Unutamam seni yar Bu günün yarını var Beraber mutlu geçen Günlerimiz var *** Unutamam seni yar Bu günün yarını var Beraber mutlu geçen Günlerimiz var *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü

Esti Seher Yeli Esti seher yeli söküldü seller Gidiyorum kömür gözlüm ağlama Ağlamanın vakti geçti ne çare Kement atıp yollarımı bağlama Kement atıp yollarımı bağlama *** Ağlamanın vakti geçti ne çare Ağlamanın vakti geçti ne çare Kement atıp yollarımı bağlama Kement atıp yollarımı bağlama *** Sana derim, sana kaşı kemanım Büküldü kametim geçti zamanım Gidiyorum yedi benli ceylanım Yarim gitti deyi yürek dağlama Yarim gitti deyi yürek dağlama *** Gidiyorum yedi benli ceylanım Gidiyorum yedi benli ceylanım Yarim gitti deyi yürek dağlama Yarim gitti deyi yürek dağlama *** Karacoğlan der göz yaşım silinir Bir ok çeksem yüce dağlar delinir Yüreciğim bölük bölük bölünür Yaş döküp de arkam sıra çağlama Yaş döküp de arkam sıra çağlama *** Yüreciğim bölük bölük bölünür Yüreciğim bölük bölük bölünür Yaş döküp de arkam sıra çağlama Yaş döküp de arkam sıra çağlama

Sensiz Yapamam Bir rüzgar gibi gelip geçtin hayatımdan Dinmedi içimde o acı hatıra Ağladım boşluğuna dizlerim bağlanmış Sensiz herşey boş, herşey yalanmış *** Ne fayda yaram dinmez Günlerim geçmek bilmez Anılarım silinmez, yarim yarim *** Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam *** Yar söle nasıl alışırım yokluğuna Terk edip gidişin yıllardır aklımda Ben seni unutmam unutamam yanarım Kırgin olsamda hep seni anarım *** Ne fayda yaram dinmez Günlerim geçmek bilmez Anılarım silinmez, yarim yarim *** Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam *** Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam Sensiz yapamam, buralarda duramam Kolay değil inan, başkasıyla olamam

Yemin Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin? Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin? Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin? Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin? *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bu sevdanın kapısını, hep çalmaya mı yeminin? Bu sevdanın kapısın, hep çalmaya mı yeminin? Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin? Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin? *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim *** Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim

Dağlar Başı Olaydım Dağlar başı olaydım Çağıraydım çalaydım O yar bize gelende Kol boynuma saraydım *** Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar *** Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Eşinden ayrılan ağlar *** Dağlar başı boran kar Benzim sarı gönlüm dâr Her gelen benzi sorar var Bilmez yürekte ne var *** Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar *** Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Eşinden ayrılan ağlar *** Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar *** Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Eşinden ayrılan ağlar

Şemsiye Şemsiyemin ucu kare Şemsiyemin ucu kare Yok mu şu derdime çare Yok mu şu derdime çare *** O yar güzel ben bi çare O yar güzel ben bi çare Çaresiz dertlere düştüm Bir vefasız yare düştüm Çaresiz dertlere düştüm Bir vefasız yare düştüm *** Şemsiyemin ucu baston Şemsiyemin ucu baston Söyle canım kimdir dostun Söyle canım kimdir dostun *** Öldürmeye var mı kastın Öldürmeye var mı kastın Kastın azabına düştüm Bir vefasız yare düştüm Kastın azabına düştüm Bir vefasız yare düştüm

Geri Dön Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından Dön demeye utanırım zavallı korkularımdan Arkasına saklandığım gururumdan *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin Her şey seni hatırlatır da yeniden *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön