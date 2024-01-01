Yavuz Bingöl

Yüreğim Kanıyor Sakin göllerin kuğusuyduk Salınarak suyun yanağında Yarılan ekmeğin buğusuyduk *** Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle *** Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı Camları kırdı, fırtına gelip aramıza serildi Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi Bizi yaraladı *** Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu Dedimya gözüm ciğerim yanıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle *** Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle *** Dağlarda çoban ateşiydik Dolanarak mavzer yatağında Ceylanın pınara inişiydik *** Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle *** Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu Birer tomurcuktuk hayatın kollarında Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında *** Dedimya gözüm hiç yoktan susturuldu şarkımız Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle *** Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle *** Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor

Urfa'ya Paşa Geldi Urfa'ya paşa geldi anam Urfa'ya paşa geldi Tahta temaşa geldi anam Tahta temaşa geldi *** Bir elim yâr koynunda anam Bir elim yâr koynunda Bir elim boşa geldi anam Bir elim boşa geldi *** Hani mendilim, hani anam? Hani mendilim, hani? Durmaz parmağım kani anam Durmaz parmağım kani *** Benim sevdiğim sensin anam Benim sevdiğim sensin Senin sevdiğin hani anam? Senin sevdiğin hani? *** Urfa, Urfa içinde anam Urfa, Urfa içinde Kavruldum yâr içinde anam Kavruldum yâr içinde *** Ellerin yâri gelmiş anam Ellerin yâri gelmiş Benimki yok içinde anam Benimki yok içinde *** Hani mendilim, hani anam? Hani mendilim, hani? Durmaz parmağım kani anam Durmaz parmağım kani *** Benim sevdiğim sensin anam Benim sevdiğim sensin Senin sevdiğin hani anam? Senin sevdiğin hani?

Aydost Aydost Canım hey *** Kalktı göç eyledi avşar elleri hey Kalktı göç eyledi avşar elleri Ağır, ağır giden elleri bizimdir *** Arap atlar yakın eder ırağı Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağ başından aşan yollar bizimdir Yollar bizimdir, yollar bizimdir Yollar bizimdir *** Aydost Canım hey *** Dadaloğlum bir gün kavga kurulur hey hey Dadaloğlum bir gün kavga kurulur Tüfek ile davlumbazlar vurulur *** Nice koç yiğitler yere serilir Nice koç yiğitler yere serilir Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir

Nisan Yağmuru Bir Nisan yağmurunda Islandı yandı gönlüm Sarı sarı yapraklarla Ay düştü soldu gönlüm *** Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Sen çıkıp gelsen Sen çıkıp gelsen *** Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Sen çıkıp gelsen Sen çıkıp gelsen *** Bir Nisan yağmurunda Islandı yandı gönlüm Sarı sarı yapraklarla Ay düştü soldu gönlüm *** Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Sen çıkıp gelsen Sen çıkıp gelsen

Gözlerin Düşlerin parlayıp söndüğü yerde Buluşmak seninle bir akşam üstü Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi Sığınmak, gözlerine sığınmak bir akşam üstü Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi *** Bir orman bir gece kar altındayken Çocuksu, uçarı koşmak seninle Elini avcumda bulup yitirmek, yitirmek Sığınmak, ellerine sığınmak bir gece vakti Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken *** Bir kenti böylece bırakıp gitmek İçinde bin kaygı, binbir soruyla Bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım ezgi Sığınmak, şarkılara sığınmak bir ömür boyu Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken (Ohh bitti) (İyi ki varsınız efendim teşekkür ederim)

Ne Gelirse Sevdadan Gelir Deli gönül Abdal olmuş, gezer deryada Bir nefeslik yolum kalmış, varamam sana Düştüm bir deli deli sevdaya Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın Düştüm bir deli deli sevdaya Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda Avareyim dolanırım gurbet bağında Kapılmışım bir hain rüzgara Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın Kapılmışım bir hain rüzgara Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy

El Gibi Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım Deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın İle hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hâlâ Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım Deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın İle hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hâlâ Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır

Annem İçimde bir sızı var Göğsümde büyür, anne Koskoca bir şehirde Yalnızım yine, anne *** İçimde bir sızı var Göğsümde büyür, anne Koskoca bir şehirde Yalnızım yine, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Bu şehir hüzün kokar Kaybolmuş tüm sokaklar Hepimiz yıldız gibi Yalnızız yine, anne *** Bu şehir hüzün kokar Kaybolmuş tüm sokaklar Hepimiz yıldız gibi Yalnızız yine, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne

Yaralandım Nazlı yarimle ayrıldım Bu bir rüya, belki bir düş Yar uçup gelmeyen bir kuş Demek ki ayrılık buymuş *** Yarim nerde, yarim nerde? Yaralarım derinlerde Gider bu can, durmaz sende Bir kez görem yarim nerde *** Yine yandım, yine yandım Yaralandım, yaralandım Ayrılık yandırır beni Yar sevmez, kandırır beni *** Ah yine yandım, yine yandım Yaralandım, yaralandım Ayrılık yandırır beni Yar sevmez, kandırır beni *** Bilmez yar halimi bilmez Felek hiç yüzüme gülmez Gel ayrılma nazlı yarim Güzelliğin gider, kalmaz *** O yar nerde, o yar nerde? Yaralarım derinlerde Gider bu can, durmaz sende Bir kez görem yarim nerde *** Yine yandım, yine yandım Yaralandım, yaralandım Ayrılık yandırır beni Yar sevmez, kandırır beni *** Ah yine yandım, yine yandım Yaralandım, yaralandım Ayrılık yandırır beni Yar sevmez, kandırır beni *** Yine yandım, yine yandım Yaralandım, yaralandım Ayrılık yandırır beni Yar sevmez, kandırır beni

Gönül Çalamazsan Gönül çalamazsan aşkın sazını, aşkın sazını Gönül çalamazsan aşkın sazını Ne perdeye dokun, ne teli incit Eğer çekemezse gülün nazını Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit *** Eğer çekemezse gülün nazını Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit *** Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa Dinle ki bülbülü gelesin coşa Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağını dök canım ne dalı incit, ne dalı incit *** Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit

Yalgızam könlüm senin esirin galbim senindir yar insaf eyle hoş sözle meni gel dindir yar *** söyle nedir bu edalar bu işve bu naz vallah ay gız bu gözellik sene de kalmaz *** yalgızam yalgız gel meni möhnete oda salan vefasız *** söyle nedir bu edalar bu işve bu naz geder ay gız bu gözellik sana da galmaz *** dağlar başı dumandır aman allah yar yine dumandır ayrılığın ölümden mene yamandır *** söyle nedir bu edalar bu işve bu naz vallah ay gız bu gözellik sene de galmaz *** yalgızam yalgız gel meni möhnete oda salan vefasız

Hoş mudur Gökte uçan huma kuşu Tozludur hayat yokuşu oy Gökte uçan huma kuşu Tozludur hayat yokuşu oy *** Feleğin bize bakışı Hoş mudur, hoş değil midir? Feleğin bize bakışı Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bir fener al da eline Karanlığın vur beline Bak şu köyün güzeline Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bana bir sevgili göster Ben istemem, gönül ister Yüzünden pahalı astar Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Çınar gökyüzünü deler Yaprağını yele salar oy Çınar gökyüzünü deler Yaprağını yele salar oy *** Söyle derdini, deseler Hoş mudur, hoş değil midir? Söyle derdini, deseler Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bir fener al da eline Karanlığın vur beline Bak şu köyün güzeline Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bana bir sevgili göster Ben istemem, gönül ister Yüzünden pahalı astar Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bir fener al da eline Karanlığın vur beline Bak şu köyün güzeline Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bana bir sevgili göster Ben istemem, gönül ister Yüzünden pahalı astar Hoş mudur, hoş değil midir? oy