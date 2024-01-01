Yavuz Bingöl

Yüreğim Yangınlarda yüreğim yangınlarda başedemedim. yar beni terk eylemiş alışamadım. halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman oy *** gide gele in çık yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm duman oy *** saçlarım ağırıyor sabredemedim dönecek biliyorum dinletemedim halimi sorma derdimi sorma her günüm duman oy *** gide gele inçik yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm oy

Yaralandım Ft Kutsi Günahını bana bırak Sevabın senin olsun Günahını bana bırak Sevabın senin olsun ** Ben zaten acıların gözdesi oldum En tatlı yalanların kölesi oldum Ben zaten acıların gözdesi oldum En tatlı yalanların kölesi oldum ** Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Yaralandım yaralandım Karalandım karalandım Bir günahın koynundayım Yar bunaldım ** Yaralandım yaralandım Karalandım karalandım Bir günahın koynundayım Yar bunaldım ** Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Üzülmedin benim için Bu kadar taş mı kalbin? Üzülmedin benim için Bu kadar taş mı kalbin? ** Ben zaten acıların gözdesi oldum En tatlı yalanların kölesi oldum Ben zaten acıların gözdesi oldum En tatlı yalanların kölesi oldum ** Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Yaralandım yaralandım Karalandım karalandım Bir günahın koynundayım Yar bunaldım ** Yaralandım yaralandım Karalandım karalandım Bir günahın koynundayım Yar bunaldım ** Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git **

Aşk Senin Neyine Bekliyorum Bir ihtimal beni arar mı diye İtiraf ediyorum Yenildim aşka yine ** Üzgünüm çok üzgünüm Dargınım sana Yine de ah demem Ah etmem sana ** Çileyi de ben çekerim Dert senin neyine Kendimi unutmuşum Bu sevdanın peşinde Canın sağ olsun Kışı erken getirdin bize Aşk senin neyine ** Çileyi de ben çekerim Dert senin neyine Kendimi unutmuşum Bu sevdanın peşinde Canın sağ olsun Kışı erken getirdin bize Aşk senin neyine ** Bekliyorum Bir ihtimal beni arar mı diye İtiraf ediyorum Yenildim aşka yine ** Üzgünüm çok üzgünüm Dargınım sana Yine de ah demem Ah etmem sana ** Çileyi de ben çekerim Dert senin neyine Kendimi unutmuşum Bu sevdanın peşinde Canın sağ olsun Kışı erken getirdin bize Aşk senin neyine ** Çileyi de ben çekerim Dert senin neyine Kendimi unutmuşum Bu sevdanın peşinde Canın sağ olsun Kışı erken getirdin bize Aşk senin neyine **

Sen Olsun Bu Filmin Adı Hiç gülmemiş yüzüm senden önce Sana kadar hiç sevmemiş Ya da sevmiş zannetmişim Sen gelene kadar Daha önce yaşanmış Yarım kalmış bir aşk gibi Özlemekten yorulmuş Aşıkların kavuşması gibi Sen olsun bu filmin adı Seve seve oynarım en büyük aşkını Her nefesin benle dolsun Yeter ölene kadar **

Kendi Düşen Ağlamaz Gülerken ağlattın beni Severken öldürdün bizi Çözüm yok üzgünüm Taş olsa çatlardı dertten İnsan direniyor hemen Ayrılık zor olsa da unuturum Unutulursun Dünya döner yine Kendi düşen ağlamaz Başka sözüm yok Bulamazsın ne yeryüzünde Ne gökyüzünde Başka bir ben yok **

Seninle Temize Çektim Bir bakmışım Aniden aşık olmuşum Hesapsız kitapsız Sana tutulmuşum Nasıl oldu anlamadım Senle dolmuşum Seni bana veren Allah'a Kurban olurum Ah gözünü sevdiğim yarim Daha önce nerelerdeydin Gülüşüne bakışına duruşuna Boyuna hayran olduğum Aşk her şeyim sensin Gelmişim geçmişim Ne varsa seninle Temize çektim Ey aşk! Aşk ne güzelsin Gel kurul kalbime Tepe tepe kullan Bu gönül eylensin **

Ne Cam Kaldı Ne De Çerçeve Of yetti! Canıma mı kastetti? Geçemedim ne yardan ne serden O benden vazgeçti Ya biterse yıkılırım giderse Diye diye tadı kaçtı Aşk elden uçtu gitti ** Of of Ne cam kaldı ne de çerçeve Dağıttın her şeyi gönül penceremde Bak geçti bahar aşk küstü mü ne? Gözlerim açık gitmesin hasretinle **

Yaralandım (House Version) Sevabın senin olsun Günahını bana bırak, Sevabın senin olsun Ben zaten acıların gözdesi oldum, En tatlı yalanların kölesi oldum Ben zaten acıların gözdesi oldum, En tatlı yalanların kölesi oldum Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Yaralandım yaralandım Karalandım Karalandım Bir günahın koynundayım yar Bunaldım Yaralandım yaralandım Karalandım Karalandım Bir günahın koynundayım yar Bunaldım Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Üzülmedin benim için Bu kadar taş mı kalbin Üzülmedin benim için Bu kadar taş mı kalbin Ben zaten acıların gözdesi oldum En tatlı yalanların kölesi oldum Ben zaten… **