Yavuz Bingöl

yüreğim yangınlarda başedemedim. yar beni terk eylemiş alışamadım. halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman oy *** gide gele in çık yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm duman oy *** saçlarım ağırıyor sabredemedim dönecek biliyorum dinletemedim halimi sorma derdimi sorma her günüm duman oy *** gide gele inçik yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm oy