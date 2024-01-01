Yavuz Bingöl

-
Gönül niçin ahvalımı bilmezsin
Yürekte yareler türlü türlüdür
Öğüt versem öğüdümü almazsın
Yürekte yareler türlü türlüdür
***
Esme zülüflerin yellere karşı
Bülbül figan eder güllere karşı
Gel beni ağlatma ellere karşı
Yürekte yareler türlü türlüdür
***
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalim var
Ne ağlayıp ne gülecek halim var
Yürekte yareler türlü türlüdür
***
Pir Sultan Abdal`ım ben de gülmedim
Emir Hak`tan geldi kime neyleyim
Derdim çoktur hangi birini diyeyim
Yürekte yareler türlü türlüdür
-
Bekle kar altında kalan buğday tanesi
Yine onun sularıyla yeşereceksin
Gözyaşların çare değil ağlama büyü
Başını dik tutabilirsen boy vereceksin
Gözyaşların çare değil ağlama büyü
Başını dik tutabilirsen boy vereceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Korku kar eylemez bir kez yola düşene
Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın
Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar
Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin
Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar
Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
-
Bir pazardı kardı kıştı
Çarpıp gittin kapıları
Bir pazardı kardı kıştı
Buralarda neyim kaldı
***
Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim
Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim
***
Ben sarardım ayva küstü
İçimde bir taze mezar
Ben sarardım ayva küstü
Çiçeğime karlar yağdı
***
Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim
Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim
***
Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim
Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil boz
-
Harman yeri sürseler
Oy sanem, oy sanem
Yerine gül ekseler
Esmer gaday ben alim
***
Yerine gül ekseler
Esmer gaday ben alim
***
Bahtılı kız başına
Oy sanem, oy sanem
Sevdiğine verseler
Esmer gaday ben alim
***
Sevdiğine verseler
Esmer gaday ben alim
***
Harman yeri, yaş yeri
Oy sanem, oy sanem
Yavaş yürü, hoş yürü
Esmer gaday ben alim
***
Yavaş yürü, hoş yürü
Esmer gaday ben alim
***
Gel beraber gezelim
Oy sanem, oy sanem
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
***
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
***
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday...
-
Korkularımı ver al hüznümü
Sorularımı çal sil yarınları
El uyurken gün olurken
Solan tenim ölüm beklerken
Sarı güle öten bülbüle
Sorarım giden her güne
***
Ölüm var mı gurbet var mı
Sıla var mı sevenlere
***
Ölüm var mı gurbet var mı
Sıla var mı sevenlere
-
Aşkın bir sürgün yeri
Yine düştüm ben yola
Hasretimi vurdum dağlara
***
Buğulandı yine camlar
Yalnızlığı çeken anlar
Mutlu muyduk bir zamanlar
***
Sensiz doğan güneşi
Söyle ben neyleyim
Aşkın ile bak divaneyim
***
Buğulandı yine camlar
Yalnızlığı çeken anlar
Mutlu muyduk bir zamanlar
-
Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek
Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek
O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek
O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek
***
Gel, anam aman, yanıma
Kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
***
Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak
Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak
***
Gel, anam aman, yanıma
Kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
-
Aşk hüzün, gece uzun
Ne yana dönsem yüzün
Bir yanımda sevda ateşi
Bir yanımda küllerim
***
Karşı kıyıda uyusa güneş
Gönlüme gece yar
Sen hiç dinlemedin ki beni
Sözlerim öksüz kalır
***
Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi
Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi
Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için
Bir tek o seni benden de çok seviyor
***
Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi
Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi
Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için
Bir tek o seni benden de çok seviyor
***
Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi
Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi
Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için
Bir tek o seni benden de çok seviyor
***
Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi
Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi
Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için
Bir tek o seni benden de çok seviyor
***
Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi
Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi
Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için
Bir tek o seni benden de çok seviyor
***
Niceleri buna sevda dedi
-
Sonunda ayrılmak var mıydı?
Aşka boyun eğmek var mıydı?
***
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek
Söyle var mıydı?
***
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek
Söyle var mıydı?
Söyle var mıydı?
***
Sonunda ayrılmak var mıydı?
Aşka boyun eğmek var mıydı?
***
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek
Söyle var mıydı?
***
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek
Söyle var mıydı?
Söyle var mıydı?
***
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek
Söyle var mıydı?
***
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek
-
Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Elimden aldılar yari
Garip garip ötme bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
***
Bülbülün kanadı beyaz
Gece buzlu gündüz ayaz
Al kalemi derdini yaz
Garip garip ötme bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
-
Sokaklar ıssız sayfalar bembeyaz
Ucu yırtık bir mektup üşüdüm biraz
Ve deniz kokusu rüzgarın sırtında
Kimi zaman kendimdeyim
Kimi zaman kendi koynumda
***
Aşkı unut sevmeyi unut
Geceyi unut, unut her şeyi
Aşkı unut sevmeyi unut
Geceyi unut
Unut unutabilirsen
-
Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni
Uçurumlar kayalıklar sorarsa beni
Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni
Ayışığı gecelerden sorarsa beni
Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
-
Yolları, dağları aşar gidersin
Tomurcuk gülleri biçer gidersin
Yolları, dağları aşar gidersin
Tomurcuk gülleri biçer gidersin
***
Bilirim, bu sevda çok gelir sana
Varır, bir kötüyü seçer gidersin
Bilirim, bu sevda çok gelir sana
Varır, bir kötüyü seçer gidersin
***
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
***
Yolları gözlerim gelirsin diye
Baharı beklerim dönersin diye
Yolları gözlerim gelirsin diye
Baharı beklerim dönersin diye
***
Bir nazlı ekine durur tarlalar
Yine bu yollara düşersin diye
Bir nazlı ekine durur tarlalar
Yine bu yollara düşersin diye
***
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
-
Ah İstanbul (Beyim Aman) Sen Bir Han Mısın
Varan Yiğitleri (De Beyler Aman) Yudan Sen Misin
Gelinleri Yarsız Goyan (Bi Danem) Sen Misin
Gidip De Gelmeyen (De Beyler Aman) Yari Ben Neyleyim
Vakitsiz Açılan (Da Beyler Aman) Gülü Ben Neyleyim
***
Ah İstanbul (Beyim Aman) Issız Kalası
Taşına Toprağına (Da Beyler Aman) Güller Dolası
O Da Bencileyin (Aman) Yarsız Galası
Gidip De Gelmeyen (De Beyler Aman) Yari Ben Neyleyim
Vakitsiz Açılan (Da Beyler Aman) Gülü Ben Neyleyim