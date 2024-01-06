Yedinci Ev

Anlat Ona Şarkı Sözleri
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Ağla dedin bana şu haline iyice baka baka
İnanmadın bana gözlerimin içine baka baka
***
Denedim defalarca sana anlatmaya
Susturdun beni de küstürdün hayata
***
Söyle nefesim söyle anlat o'na
Dokunmadı ellerim asla başkasına
Söyle nefesim söyle anlat o'na
Açılmadı kalbim, yerin dolmuyor asla
***
Durma dedim sana sar tenimi iyice yaka yaka
İnanmadın bana gözlerimin içine baka baka
***
Denedim defalarca sana anlatmaya
Susturdun beni de küstürdün hayata
***
Söyle nefesim söyle anlat o'na
Dokunmadı ellerim asla başkasına
Söyle nefesim söyle anlat o'na
Açılmadı kalbim, yerin dolmuyor asla
***
Söyle nefesim söyle anlat o'na
Dokunmadı ellerim asla başkasına
Söyle nefesim söyle anlat o'na
Açılmadı kalbim, yerin dolmuyor asla