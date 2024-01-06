Bir Kere Gelir Şarkı Sözleri
Yedinci Ev Bir Kere Gelir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yedinci Ev Bir Kere Gelir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Kere Gelir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yedinci Ev
Bir Kere Gelir
Tüm Şarkıları
-
Yeterince mutlu kaldım dedi
Kimse ona sormadan
Ne yapar ne beklenir ki
Bir kalbe dokunup kaçandan
***
Yaşam gibi, ölmek gibi
Bir kere gelir aşk
Herkese bir kere
Yaşam gibi, ölmek gibi
***
Yaşam gibi, ölmek gibi
Bir kere gelir aşk
Herkese bir kere
Yaşam gibi, ölmek gibi
***
Başka bir yüz vardı karşımda
Uyandığımız o son sabah
Hangi yoldu benimkisi
Önümde uzayıp gidenlerden
***
Yaşam gibi, ölmek gibi
Bir kere gelir aşk
Herkese bir kere
Yaşam gibi, ölmek gibi
***
Yaşam gibi, ölmek gibi
Bir kere gelir aşk
Herkese bir kere
Yaşam gibi, ölmek gibi
***
Yaşam gibi, ölmek gibi
Yaşam gibi, ölmek gibi