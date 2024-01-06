Yedinci Ev

Yeterince mutlu kaldım dedi Kimse ona sormadan Ne yapar ne beklenir ki Bir kalbe dokunup kaçandan *** Yaşam gibi, ölmek gibi Bir kere gelir aşk Herkese bir kere Yaşam gibi, ölmek gibi *** Yaşam gibi, ölmek gibi Bir kere gelir aşk Herkese bir kere Yaşam gibi, ölmek gibi *** Başka bir yüz vardı karşımda Uyandığımız o son sabah Hangi yoldu benimkisi Önümde uzayıp gidenlerden *** Yaşam gibi, ölmek gibi Bir kere gelir aşk Herkese bir kere Yaşam gibi, ölmek gibi *** Yaşam gibi, ölmek gibi Bir kere gelir aşk Herkese bir kere Yaşam gibi, ölmek gibi *** Yaşam gibi, ölmek gibi Yaşam gibi, ölmek gibi