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7/24 Dinle Yedinci Ev

Yedinci Ev

Alternatif Müzik

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Vokalde ve elektrik gitarda Birkan Nasuhoğlu, bas gitarda Hazar Aşçı ve davulda Turgay Gülaydın’ın 2011 senesinde bir araya gelmesiyle ortaya çıkan alternatif rock grubu Yedinci Ev, müziğinde Brit rock etkisindeki ilk albümleri “Şimdi”yi 2013 senesinde piyasaya sürdü. “Anlat Ona” ve “Sevsene Beni” gibi şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken grup; 2015 tarihli “Kalbim Seni Arıyor” teklisiyle dinleyici kitlesini genişletti. 2017’de yayımladıkları albümleri “Düştüm”ün ardından müzikal yolculuklarına ara veren Yedinci Ev, 2021’de dinleyicilerinin yoğun istekleriyle birlikte tekrardan bir araya geldi. Birleşmelerinin ardından yeni parçalarını yayımlamaya başlayan ekip, performanslarına da devam ediyor.

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01

Anlat Ona

Şarkı Sözleri Yedinci Ev 03:34
02

Birileri Anlatsın Bana

Şarkı Sözleri Yedinci Ev 03:19
03

Sevsene Beni

Şarkı Sözleri Yedinci Ev 03:50
04

Utanıyorum Halimden

Şarkı Sözleri Yedinci Ev 04:05
05

Sarhoşum

Şarkı Sözleri Yedinci Ev 03:43
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Yedinci Ev

Yedinci Ev

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