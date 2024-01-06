Yedinci Ev

Bekledim, belki biter dedim Gözümdeki değerin Kaçmadım hayır işte tam karşındayım Düşlediğin her hayattayım *** Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor Dünden beri çok özledim Kalbim seni arıyor *** Gizledim, elbet geçer dedim İçimdeki hasretin Kaçmadım hayır işte tam yanındayım Girdiğin her masaldayım *** Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor Dünden beri çok özledim Kalbim seni arıyor *** Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor Dünden beri çok özledim Kalbim seni arıyor *** Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor Dünden beri çok özledim Kalbim seni arıyor *** Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor Dünden beri çok özledim Kalbim seni arıyor *** Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor Dünden beri çok özledim Kalbim seni arıyor *** Kalbim seni arıyor Kalbim seni arıyor