Kalbim Seni Arıyor Şarkı Sözleri
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Yedinci Ev
Kalbim Seni Arıyor
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Bekledim, belki biter dedim
Gözümdeki değerin
Kaçmadım hayır işte tam karşındayım
Düşlediğin her hayattayım
***
Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor
Dünden beri çok özledim
Kalbim seni arıyor
***
Gizledim, elbet geçer dedim
İçimdeki hasretin
Kaçmadım hayır işte tam yanındayım
Girdiğin her masaldayım
***
Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor
Dünden beri çok özledim
Kalbim seni arıyor
***
Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor
Dünden beri çok özledim
Kalbim seni arıyor
***
Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor
Dünden beri çok özledim
Kalbim seni arıyor
***
Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor
Dünden beri çok özledim
Kalbim seni arıyor
***
Kaldı o güzel sesin kulaklarımda canım çınlıyor
Dünden beri çok özledim
Kalbim seni arıyor
***
Kalbim seni arıyor
Kalbim seni arıyor