Yedinci Ev

Kuzum Şarkı Sözleri
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Gül, canım kuzum benim, gül
Bugün senin günün, yüzüne doğmuş güneş
Sus, canım kuzum benim, sus
Yorulmasın sesin, anlatıyor gözlerin
***
Kim küstürdü seni göster onu bana
Sorayım hesabını en derin kuyularda
Kim ağlattı seni söyle onu bana
Tutayım ayaklarından atayım zindanlara
Sana kıyamam, seni üzemem
Ben sensiz ölemem
***
Gül canım kuzum benim, gül
Daralmasın için, hak etmiyor yüreğin
Sus canım kuzum benim, sus
Yüzün çiçek açsın, bana bahar gelsin
***
Kim küstürdü seni, göster onu bana
Sorayım hesabını, en derin kuyularda
Kim ağlattı seni, söyle onu bana
Tutayım ayaklarından atayım zindanlara
Sana kıyamam, seni üzemem
Ben sensiz ölemem