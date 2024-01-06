Yedinci Ev

Gül, canım kuzum benim, gül Bugün senin günün, yüzüne doğmuş güneş Sus, canım kuzum benim, sus Yorulmasın sesin, anlatıyor gözlerin *** Kim küstürdü seni göster onu bana Sorayım hesabını en derin kuyularda Kim ağlattı seni söyle onu bana Tutayım ayaklarından atayım zindanlara Sana kıyamam, seni üzemem Ben sensiz ölemem *** Gül canım kuzum benim, gül Daralmasın için, hak etmiyor yüreğin Sus canım kuzum benim, sus Yüzün çiçek açsın, bana bahar gelsin *** Kim küstürdü seni, göster onu bana Sorayım hesabını, en derin kuyularda Kim ağlattı seni, söyle onu bana Tutayım ayaklarından atayım zindanlara Sana kıyamam, seni üzemem Ben sensiz ölemem