Yedinci Ev

Keyfimi kaptırmışım yine, peşinden gidiyorum Harlanan dertlerin içinde öylece duruyorum Napıyorum bilmiyorum *** Geçti ömür soran olmadı Halim nasıl, keyfim nasıl Sevdi gönül duyan olmadı Halim harap, keyfim kaçık *** Geçti ömür soran olmadı Halim nasıl, keyfim nasıl Sevdi gönül duyan olmadı Halim harap, keyfim kaçık *** Yükleri almışım üstüme yokuşlar çıkıyorum Karanlık sabahın köründe teselli arıyorum Napıyorum, bilmiyorum *** Geçti ömür soran olmadı Halim nasıl, keyfim nasıl Sevdi gönül duyan olmadı Halim harap, keyfim kaçık *** Geçti ömür soran olmadı Halim nasıl, keyfim nasıl Sevdi gönül duyan olmadı Halim harap, keyfim kaçık *** Halim harap, keyfim kaçık Sevdi gönül duyan olmadı Halim harap, keyfim kaçık Geçti ömür soran olmadı Halim harap, keyfim kaçık