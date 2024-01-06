Napıyorum Bilmiyorum Şarkı Sözleri
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Yedinci Ev
Napıyorum Bilmiyorum
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Keyfimi kaptırmışım yine, peşinden gidiyorum
Harlanan dertlerin içinde öylece duruyorum
Napıyorum bilmiyorum
***
Geçti ömür soran olmadı
Halim nasıl, keyfim nasıl
Sevdi gönül duyan olmadı
Halim harap, keyfim kaçık
***
Geçti ömür soran olmadı
Halim nasıl, keyfim nasıl
Sevdi gönül duyan olmadı
Halim harap, keyfim kaçık
***
Yükleri almışım üstüme yokuşlar çıkıyorum
Karanlık sabahın köründe teselli arıyorum
Napıyorum, bilmiyorum
***
Geçti ömür soran olmadı
Halim nasıl, keyfim nasıl
Sevdi gönül duyan olmadı
Halim harap, keyfim kaçık
***
Geçti ömür soran olmadı
Halim nasıl, keyfim nasıl
Sevdi gönül duyan olmadı
Halim harap, keyfim kaçık
***
Halim harap, keyfim kaçık
Sevdi gönül duyan olmadı
Halim harap, keyfim kaçık
Geçti ömür soran olmadı
Halim harap, keyfim kaçık