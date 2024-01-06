Yedinci Ev

Sarhoşum Şarkı Sözleri
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İnceden bir gözüm dalar
Sen çıkarsın karşıma yürek dolar
Sebebim yok sanma, kanım kaynar
Durmadan yol alırsan, elim kayar
***
Derbeder bir halim var bugün
Yanıma yaklaşma
***
Sarhoşum yine bu akşam
Sokaklarda dolaşsam
Derdimi kimlerle paylaşsam?
***
Sarhoşum yine bu akşam
Sokaklarda dolaşsam
Derdimi kimlerle paylaşsam?
***
Benimlesin artık, hiç bırakmam
Sormam nereye uçarsın, yerin tamam
Sakın konuşma, ben anlamam
Devrilir başım bir kenara, umursamam
***
Derbeder bir halim var bugün
Yanıma yaklaşma
***
Sarhoşum yine bu akşam
Sokaklarda dolaşsam
Derdimi kimlerle paylaşsam?
***
Sarhoşum yine bu akşam
Sokaklarda mı dolaşsam
Derdimi kimlerle paylaşsam?
Derdimi kimlerle paylaşsam?
Derdimi kimlerle paylaşsam?