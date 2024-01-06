Yedinci Ev

İnceden bir gözüm dalar Sen çıkarsın karşıma yürek dolar Sebebim yok sanma, kanım kaynar Durmadan yol alırsan, elim kayar *** Derbeder bir halim var bugün Yanıma yaklaşma *** Sarhoşum yine bu akşam Sokaklarda dolaşsam Derdimi kimlerle paylaşsam? *** Sarhoşum yine bu akşam Sokaklarda dolaşsam Derdimi kimlerle paylaşsam? *** Benimlesin artık, hiç bırakmam Sormam nereye uçarsın, yerin tamam Sakın konuşma, ben anlamam Devrilir başım bir kenara, umursamam *** Derbeder bir halim var bugün Yanıma yaklaşma *** Sarhoşum yine bu akşam Sokaklarda dolaşsam Derdimi kimlerle paylaşsam? *** Sarhoşum yine bu akşam Sokaklarda mı dolaşsam Derdimi kimlerle paylaşsam? Derdimi kimlerle paylaşsam? Derdimi kimlerle paylaşsam?