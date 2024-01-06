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7/24 Dinle
Yedinci Ev
Sevsene Beni
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10 Parça | 37:13
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01
Sevsene Beni
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:50
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02
Anlat Ona
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:34
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03
Birileri Anlatsın Bana
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:19
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04
Utanıyorum Halimden
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
04:05
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05
Sarhoşum
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:43
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06
Bir Kere Gelir
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:54
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07
Kalbim Seni Arıyor
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:35
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08
Kuzum
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
04:08
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09
Yok Saydın
Şarkı Sözleri
Yedinci Ev
03:15
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