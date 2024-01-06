Yedinci Ev

Kalbimde dolaşmadan Benim diyemezsin bana Ruhuma karışmadan Canım diyemezsin bana *** Tabii ki sen bana çok görüyorsun Benden çok biliyorsun ya nasıl sevilir (ay ay ay) Rüyalarla yaşıyorum ben aşkını Ama bak, sen seviliyorsun, bense bekliyorum *** Elinden geliyorsa Azıcık sevsene beni İçinden geliyorsa Tutup öpsene beni *** Kalbimde dolaşmadan Benim diyemezsin bana Ruhuma karışmadan Canım diyemezsin bana *** Tabii ki sen bana çok görüyorsun Benden çok biliyorsun ya nasıl sevilir (ay ay ay) Rüyalarla yaşıyorum ben aşkını Ama bak, sen seviliyorsun, bense bekliyorum *** Elinden geliyorsa Azıcık sevsene beni İçinden geliyorsa Tutup öpsene beni *** Elinden geliyorsa Azıcık sevsene beni İçinden geliyorsa Tutup öpsene, tutup öpsene beni