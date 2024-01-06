Sevsene Beni Şarkı Sözleri
Yedinci Ev Sevsene Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yedinci Ev Sevsene Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevsene Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kalbimde dolaşmadan
Benim diyemezsin bana
Ruhuma karışmadan
Canım diyemezsin bana
***
Tabii ki sen bana çok görüyorsun
Benden çok biliyorsun ya nasıl sevilir (ay ay ay)
Rüyalarla yaşıyorum ben aşkını
Ama bak, sen seviliyorsun, bense bekliyorum
***
Elinden geliyorsa
Azıcık sevsene beni
İçinden geliyorsa
Tutup öpsene beni
***
Kalbimde dolaşmadan
Benim diyemezsin bana
Ruhuma karışmadan
Canım diyemezsin bana
***
Tabii ki sen bana çok görüyorsun
Benden çok biliyorsun ya nasıl sevilir (ay ay ay)
Rüyalarla yaşıyorum ben aşkını
Ama bak, sen seviliyorsun, bense bekliyorum
***
Elinden geliyorsa
Azıcık sevsene beni
İçinden geliyorsa
Tutup öpsene beni
***
Elinden geliyorsa
Azıcık sevsene beni
İçinden geliyorsa
Tutup öpsene, tutup öpsene beni