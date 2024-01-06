Yok Saydın Şarkı Sözleri
Yedinci Ev Yok Saydın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yedinci Ev Yok Saydın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yok Saydın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Geri gel, düşündüğün gibi değil
Geri dön, bıraktığın gibi değil
Bu eller sana aitler
Tutamam hayatımı sensiz asla
***
Cevap ver, seven neden niye gider?
Peki neden yaşandı bütün kederler?
Bu sefer bana artık bir ümit ver
Ne zaman iyileşir kırık bu kalpler
***
Yağmurlar yağınca mı?
Güneşler açınca mı?
Şiirler bitince mi?
Dünya birden susunca mı?
***
Yok saydın, bizi yok saydın
Gelmedin, dönmedin
Ne olurdu kalsaydın
Unutsaydık dertleri, hüzünleri
***
Yok saydın, bizi yok saydın
Gelmedin, dönmedin
Ne olurdu kalsaydın
Unutsaydık dertleri, hüzünleri
***
Yağmurlar yağınca mı?
Güneşler açınca mı?
Şiirler bitince mi?
Dünya birden susunca mı?