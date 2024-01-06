Yedinci Ev

Geri gel, düşündüğün gibi değil Geri dön, bıraktığın gibi değil Bu eller sana aitler Tutamam hayatımı sensiz asla *** Cevap ver, seven neden niye gider? Peki neden yaşandı bütün kederler? Bu sefer bana artık bir ümit ver Ne zaman iyileşir kırık bu kalpler *** Yağmurlar yağınca mı? Güneşler açınca mı? Şiirler bitince mi? Dünya birden susunca mı? *** Yok saydın, bizi yok saydın Gelmedin, dönmedin Ne olurdu kalsaydın Unutsaydık dertleri, hüzünleri *** Yok saydın, bizi yok saydın Gelmedin, dönmedin Ne olurdu kalsaydın Unutsaydık dertleri, hüzünleri *** Yağmurlar yağınca mı? Güneşler açınca mı? Şiirler bitince mi? Dünya birden susunca mı?