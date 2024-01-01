Bu ne dünya kardeşim seven sevene Bu ne dünya kardeşim böyle Bir garip buruk içim bilmem ki niye Belki de sevdiğim yok diye *** Bu ne dünya kardeşim gülen gülene Bu ne dünya kardeşim böyle Ben de bunlar gibi gülsem mi öyle Yüreğim kan ağlasa bile *** Ne bir kürk ister bu sen gönlüm Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay *** Ne bir kürk ister bu sen gönlüm Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay *** Bu ne dünya kardeşim gezen gezene Bu ne dünya kardeşim böyle Bir kez olsun çıkıp gitsem dolaşsam o yerlerde O rüya dolu ülkelerde *** Bu ne dünya kardeşim üzen üzene Bu ne dünya kardeşim böyle Kimseyi incitmeden kırmadan tek bir kalbi Yaşamak elbet en güzeli *** Ne bir kürk ister bu sen gönlüm Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay *** Ne bir kürk ister bu sen gönlüm Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay *** Bu ne dünya kardeşim giden gidene Bu ne dünya kardeşim böyle Gün gelip selam verince gökteki meleklere Artık dönüsün yoktur yere *** Bu ne dünya kardeşim göçen göçene Bu ne dünya kardeşim böyle Gün gelip selam verince gökteki meleklere Artık dönüsün yoktur yere *** Ne bir kürk ister bu sen gönlüm Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay *** Ne bir kürk ister bu sen gönlüm Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay Ye iç eğlen çok kısa ömrün Sev çünkü sevmek en kolay