Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 Şarkı Sözleri
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Yeliz
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3
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Bu ne dünya kardeşim seven sevene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Bir garip buruk içim bilmem ki niye
Belki de sevdiğim yok diye
***
Bu ne dünya kardeşim gülen gülene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Ben de bunlar gibi gülsem mi öyle
Yüreğim kan ağlasa bile
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Bu ne dünya kardeşim gezen gezene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Bir kez olsun çıkıp gitsem dolaşsam o yerlerde
O rüya dolu ülkelerde
***
Bu ne dünya kardeşim üzen üzene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Kimseyi incitmeden kırmadan tek bir kalbi
Yaşamak elbet en güzeli
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Bu ne dünya kardeşim giden gidene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Gün gelip selam verince gökteki meleklere
Artık dönüsün yoktur yere
***
Bu ne dünya kardeşim göçen göçene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Gün gelip selam verince gökteki meleklere
Artık dönüsün yoktur yere
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
***
Ne bir kürk ister bu sen gönlüm
Ne bir han ne de saray, lalalay la la lalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
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Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Gözünün yaşına bakmadan gider
***
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
***
Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Gözünün yaşına bakmadan gider
***
Neylersin ölüm herkesin başında
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali musalla taşında
***
Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Gözünün yaşına bakmadan gider
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Gözyaşım oldun bütün hayatıma doldun
Düşüncem oldun beynime beynime doldun
Biliyorum sileceğim seni
Biliyorum seviyorum seni
Karşılaşırsak günün birinde
Ya elveda de ya merhaba de
Bakışlarımız donup kalacak
Yollarımız orda ayrılacak
İşte o zaman sen anlayacaksın bitmediğini
Koşup sarılacaksın
Karşılaşırsak bir gün bir yerde
Bir istasyonda bir sinemada
Çabuk karar ver
Kaçma delice
Ya merhaba de ya elveda de
Kolay olmuyor kapteki bir izi
Bir saçak altı yazmıştı hikayemizi
Koruyordu yağmurdan ikimizi
Böyle bulduk sevgimizi
Karşılaşırsak günün birinde
Ya elveda de ya merhaba de
Köşe başında çıkmaz sokakta
Bir durakta bir gazetecide
İşte o zaman sen anlayacaksın bitmediğini
Şaşıracaksın
Karşılaşırsak bir gün bir yerde
Taksi içinde yahut bir geçitte
Ya merhaba de ya elveda de
Tesadüf bu ya bir gün bir yerde
Karşılaşırsak bir gün bir yerde
Ya merhaba de ya elveda de
Köşe başında çıkmaz sokakta
Tesadüf bu ya bir gün bir yerde
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Kaderimle arkadaş dost olamadım
Beni candan sevecek yar bulamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Gözlerim doldu taştı da ağlayamadım
Niye seçti kader beni anlayamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Tövbe ettim sevmeye söz tutamadım
Kötü kader peşimde hep adım adım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Gözlerim doldu taştı da ağlayamadım
Niye seçti kader beni anlayamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
Ah ile vah ile geçti bu ömür
Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım
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