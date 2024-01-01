Hayalimdeki Adam Ne zaman yalnız kalsam, hayalimdeki adam Sanki gerçekmiş gibi bulur beni Ne söylesem anlatsam, hayalimdeki adam Anlar hemen halimi, dinler beni *** Dur, gitme Kim bilir belki de Sendin hayalimde yaşattığım kimse *** Dur, söyle Sen miydin benimle dolaşan el ele Çocuksu düşlerde *** Dur, gitme Kim bilir belki de Sendin hayalimde yaşattığım kimse *** Dur, söyle Sen miydin benimle dolaşan el ele Çocuksu düşlerde *** Bir gülsem bir ağlasam, hayalimdeki adam Çok yakın bir dost gibi anlar beni Bir gün gelir rastlarsam, hayalimdeki adam Görünce gözlerimi tanır beni *** Dur, dinle Sevgimiz gerçekse İnansam bir kere, söylemem kimseye *** Dur, bekle Dön bak gözlerime İnsan sevilince ararmış gizlice *** Dur, söyle Sen miydin benimle dolaşan el ele Çocuksu düşlerde *** Dur, gitme Kim bilir belki de Sendin hayalimde yaşattığım kimse

Ağlıyorum Yine Elimde bir eski resmin Karşımda son mektubun var Şarkılarda senin ismin Etrafımda yabancılar *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine *** Ölüm bile daha kolay Senden ayrı yaşamaktan Bu sokaklar, bu karanlık Seni bana hatırlatan *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine Ağlıyorum yine

Pam Pam Kim olursan ol Gel buraya Gel buraya dans edip eğlenelim ** Haydi haydi Elimden söyle Pam Pam! Döne döne Dans edelim biz de Pam Pam ** Bir derdin mi var* Anlat bana* Anlat bana Birlikte ağlayalım ** Çok mutlu musun? Söyle bana Söyle bana Birlikte sevinelim ** Haydi haydi Tut elimden söyle Pam Pam döne döne! dans edelim biz de Pam Pam ** Yalnız mı kaldın Gel yanıma Gel yanıma Ben varım ya burada ** Hiç dostun mu yok Koş yanıma Koş yanıma İşte gerçek dost sana ** Haydi haydi Tut elimden söyle Pam Pam Döne döne Dans edelim biz de Pam Pam ** Haydi gel dans edelim Döne döne Yalnız mi kaldın Gel yanıma Gel yanıma Ben varım ya burada ** Hiç dostun mu yok Koş yanıma Koş yanıma İşte gerçek dost sana ** Haydi haydi Tut elimden söyle Pam Pam Döne döne Dans edelim biz de Pam Pam Döne döne Dans edelim biz de Pam Pam Döne döne Dans edelim biz de Pam Pam ** Hey

Gerçek ve Düş Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan Son saatleri yaklaşırken günün Bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan Birleştiği yerde gerçekle düşün *** Bir rüzgâr olmuş esiyor Kalbim bu akşam Boğaziçi'nde Bir an gözlerimden silinmeyen O eşsiz güzelliğini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki *** Bir akşam daha yaşanmakta bahardan Sessiz sedasız dönmekte dünya Bir sayfa daha eksilmekte hayattan Ben böylesine senden uzakta *** Bir martı olmuş uçuyor Gönlüm bu akşam Boğaziçi'nde Yorgun benliğime huzur veren O akşam saatlerini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki *** Bir an gözlerimden silinmeyen O eşsiz güzelliğini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki

Seni Görünce N'oldu bilmem Değiştim birden Neler geçti içimden? Bugün farklıyım dünden *** Görünce seni Seni görünce Sanki kalbim gitti geldi *** Eskiden ne rahattım Değişti hayatım Bilsen çektiklerimi Fakat içime attım *** Görünce seni Seni görünce Sanki kalbim gitti geldi *** Yaşamak meğer neymiş Seni gördüm anladım Dünya ne güzel şeymiş Seni sevdim anladım *** Görünce seni Seni görünce Sanki kalbim gitti geldi *** Ya işte böyle Oldu bir kere Benimsin sen artık Bırakmam bir yere *** Görünce seni Seni görünce Sanki kalbim gitti geldi