Haykırdım Sessizce Neden geldin bilmiyorum, hayatıma yeniden Ayrılmak zor olmuştu delip geçen gözlerinden Hayallerim, sevgim, seninle olmaktı tek dileğim... *** Gittin kalbimden, çok sevdim seni ben... *** Sığmadı gecelere, Gömmüştüm derinlere, Haykırdım sessizce, Belki duyarsın diye...

Yalan Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... *** Gözündeki ateş kalbimi yakınca Sandımki aşkımız ömür boyunca Meğer bu bir oyunmuş kolay oynanan Beni sevdiğin var ya o bile yalan *** Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... *** Ayrılık yok artık, böyle demiştin Bilsen seni nasıl, nasıl sevmiştim Oysa gerçek farklıymış Uyandığım an anladım ki bu sevgi koca bir yalan *** Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... *** Söz vermiştin bana, seninim diye Başka bir aşk bulmuşsun, yine kendine Söyle mutlu mu şimdi, kalbini çalan Yoksa bu yeni sevgi, o da mı yalan *** Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan...

Ağla Kalbim Anlıyorum ben seni Bana aşık değilsin ki Benim seni çok sevmem Kendimle ilgili *** Bana biraz zaman ver Yaralarım çok yeni Kabahat sende değil ki Bu benimle ilgili *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim *** Anlıyorum ben seni Bana aşık değilsin ki Benim seni çok sevmem Kendimle ilgili *** Ahh bana biraz zaman ver Yaralarım çok yeni Kabahat sende değil ki Bu benimle ilgili *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim *** Ağla kalbim Ağla gözlerim Başkasını seversin Unut onu yüreğim

Gidersen Git Gidersen git, ben buna dayanırım Gidersen git, ben buna dayanırım… *** Güçlü olmalıyım, ayakta kalmalıym Başka sevdalarda yeniden doğmalıyım… *** Aşk sandım, yanıldım Yanlış rüzgara kapıldım Sen arsız heveslerle, beni hiç anlamadın… *** Demek ki sen o değilmişsin Sevdiğime değmezmişsin Git şimdi güle güle Bakarım başımın çaresine…

İşte Bitti Bu İş Ne kadar zor oldu sevginden kopmam Senden evet ama hayalinden ayrılmam Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** Ne kadar zor oldu sevginden kopmam Senden evet ama hayalinden ayrılmam Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş

Dön Ne Olur Dön demedim mi, yeter demedim mi? Yılları harcamaya değer mi? Zor, demedim mi çok zor demedim mi? *** Pişmanlıklar sensizliğe değer mi? Yok, dayanamam yok dayanamam Bu hasret ezer geçer sevgimizi Hiç acımadan, hiç acımadan *** Ne var ne yok siler geçer, düşlerimizi Dön ne olur Geri dön ne olur Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön *** Ağlatmadan, yalvartmadan Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön Dön ne olur Geri dön ne olur *** Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön Ağlatmadan, yalvartmadan Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön *** Dön demedim mi, yeter demedim mi? Yılları harcamaya değer mi? Zor demedim mi, çok zor demedim mi? Pişmanlıklar sensizliğe değer mi? *** Yok dayanama, yok dayanamam Bu hasret ezer geçer sevgimizi Hiç acımadan, hiç acımadan Ne var ne yok siler geçer, düşlerimizi *** Dön ne olur Geri dön ne olur Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön Ağlatmadan, yalvartmadan *** Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön Dön ne olur Geri dön ne olur Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön Ağlatmadan, yalvartmadan Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön

Yüzleşme Severken görmezden geldim, hatalarını farkettim İlk defa ömrümde, ben kalbimle yüzleştim *** Sensizliğin tadını çıkartıyor bu gönlüm Şimdi yalvarsan da, sensiz geçecek ömrüm... *** Şimdi çok uzaklarda, yalan bakan gözlerin Ağlatmıyor hayalin, kırmıyor sözlerin... *** Sensizliğin tadını çıkartıyor bu gönlüm Şimdi yalvarsan da, sensiz geçecek ömrüm...

Darbe Çarptı bakışın, vurdu duruşun Hayal bile etmezken Ben beni yolunda buldum Sevdiğini söylerken Birtanem, aşkım derken Yolun sonuna daha çok varken Neden geldi bu darbe? Neden geldi bu darbe? Neden Neden Neden *** Senden bana kalan Bir çift göz ve hep yalan Hadi çık git dümyamdan Yaşarım ben hatıranla *** Senden bana kalan Bir çift göz ve hep yalan Hadi çık git dümyamdan Yaşarım ben hatıranla *** Şimdi bak sen yoksun Kalbim bu son olsun Erken geldi ayrılık Seven kalbim Seven kalbim, yine kırık Sevdiğini söylerken Birtanem, aşkım derken Yolun sonuna daha çok varken Neden geldi bu darbe? Neden geldi bu darbe? Neden *** Senden bana kalan Bir çift göz ve hep yalan Hadi çık git dümyamdan Yaşarım ben hatıranla *** Senden bana kalan Bir çift göz ve hep yalan Hadi çık git dümyamdan Yaşarım ben hatıranla *** Senden bana kalan Bir çift göz ve hep yalan Hadi çık git dümyamdan Yaşarım ben hatıranla *** Senden bana kalan Bir çift göz ve hep yalan Hadi çık git dünyamdan Yaşarım ben hatıranla

İşte Bitti Bu İş (Clup Mix) Ne kadar zor oldu sevginden kopmam Senden evet ama hayalinden ayrılmam Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** Ne kadar zor oldu sevginden kopmam Senden evet ama hayalinden ayrılmam Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş *** İşte bitti bu iş Ayrıldık silindi geçmiş Mutluluk hakkım değilmiş Tanrı böyle istemiş