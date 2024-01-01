Hoş Geldin Bahar Şarkı Sözleri
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Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lala
Neşe getirdin lalala
Dünyaya la lala lala lalala
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya
***
Birden zaman dursa her gün bahar olsa
Bugün açan güller hiçbir gün solmasa
Kırılan kalplerin yerini sevgi alsa
***
Kimse gücenmese, kimse ağlamasa
Ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa
Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa
Dünyada
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Neşe getirdin lalala
Dünyaya la lala lala lalala
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya
***
Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa
Gecesi gündüzü hep aydınlık olsa
Yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa
***
Dağlardaki kuşlar bize örnek olsa
Kimse darılmasa, kimse ayrılmasa
Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa
Dünyada
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Neşe getirdin lalala
Dünyaya la lala lala lalala
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Neşe getirdin lalala
Dünyaya la lala lala lalala
***
Hoşgeldin bahar lalala
Hoşgeldin dostum lalala
Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya