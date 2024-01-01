Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lala Neşe getirdin lalala Dünyaya la lala lala lalala *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya *** Birden zaman dursa her gün bahar olsa Bugün açan güller hiçbir gün solmasa Kırılan kalplerin yerini sevgi alsa *** Kimse gücenmese, kimse ağlamasa Ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa Dünyada *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Neşe getirdin lalala Dünyaya la lala lala lalala *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya *** Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa Gecesi gündüzü hep aydınlık olsa Yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa *** Dağlardaki kuşlar bize örnek olsa Kimse darılmasa, kimse ayrılmasa Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa Dünyada *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Neşe getirdin lalala Dünyaya la lala lala lalala *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Neşe getirdin lalala Dünyaya la lala lala lalala *** Hoşgeldin bahar lalala Hoşgeldin dostum lalala Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya