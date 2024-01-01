-
Ne kadar zor oldu sevginden kopmam
Senden evet ama hayalinden ayrılmam
Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri
Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
Ne kadar zor oldu sevginden kopmam
Senden evet ama hayalinden ayrılmam
Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri
Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
-
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Gözündeki ateş kalbimi yakınca
Sandımki aşkımız ömür boyunca
Meğer bu bir oyunmuş kolay oynanan
Beni sevdiğin var ya o bile yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Ayrılık yok artık, böyle demiştin
Bilsen seni nasıl, nasıl sevmiştim
Oysa gerçek farklıymış
Uyandığım an anladım ki bu sevgi koca bir yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Söz vermiştin bana, seninim diye
Başka bir aşk bulmuşsun, yine kendine
Söyle mutlu mu şimdi, kalbini çalan
Yoksa bu yeni sevgi, o da mı yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
-
Anlıyorum ben seni
Bana aşık değilsin ki
Benim seni çok sevmem
Kendimle ilgili
***
Bana biraz zaman ver
Yaralarım çok yeni
Kabahat sende değil ki
Bu benimle ilgili
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
***
Anlıyorum ben seni
Bana aşık değilsin ki
Benim seni çok sevmem
Kendimle ilgili
***
Ahh bana biraz zaman ver
Yaralarım çok yeni
Kabahat sende değil ki
Bu benimle ilgili
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
***
Ağla kalbim
Ağla gözlerim
Başkasını seversin
Unut onu yüreğim
-
Gidersen git, ben buna dayanırım
Gidersen git, ben buna dayanırım…
***
Güçlü olmalıyım, ayakta kalmalıym
Başka sevdalarda yeniden doğmalıyım…
***
Aşk sandım, yanıldım
Yanlış rüzgara kapıldım
Sen arsız heveslerle, beni hiç anlamadın…
***
Demek ki sen o değilmişsin
Sevdiğime değmezmişsin
Git şimdi güle güle
Bakarım başımın çaresine…
-
Neden geldin bilmiyorum, hayatıma yeniden
Ayrılmak zor olmuştu delip geçen gözlerinden
Hayallerim, sevgim, seninle olmaktı tek dileğim...
***
Gittin kalbimden, çok sevdim seni ben...
***
Sığmadı gecelere,
Gömmüştüm derinlere,
Haykırdım sessizce,
Belki duyarsın diye...
-
Dön demedim mi, yeter demedim mi?
Yılları harcamaya değer mi?
Zor, demedim mi çok zor demedim mi?
***
Pişmanlıklar sensizliğe değer mi?
Yok, dayanamam yok dayanamam
Bu hasret ezer geçer sevgimizi
Hiç acımadan, hiç acımadan
***
Ne var ne yok siler geçer, düşlerimizi
Dön ne olur
Geri dön ne olur
Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön
***
Ağlatmadan, yalvartmadan
Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön
Dön ne olur
Geri dön ne olur
***
Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön
Ağlatmadan, yalvartmadan
Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön
***
Dön demedim mi, yeter demedim mi?
Yılları harcamaya değer mi?
Zor demedim mi, çok zor demedim mi?
Pişmanlıklar sensizliğe değer mi?
***
Yok dayanama, yok dayanamam
Bu hasret ezer geçer sevgimizi
Hiç acımadan, hiç acımadan
Ne var ne yok siler geçer, düşlerimizi
***
Dön ne olur
Geri dön ne olur
Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön
Ağlatmadan, yalvartmadan
***
Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön
Dön ne olur
Geri dön ne olur
Yüreğimde yıldızlar kaymadan dön
Ağlatmadan, yalvartmadan
Bitmeden, tükenmeden, vazgeçmeden dön
-
Severken görmezden geldim, hatalarını farkettim
İlk defa ömrümde, ben kalbimle yüzleştim
***
Sensizliğin tadını çıkartıyor bu gönlüm
Şimdi yalvarsan da, sensiz geçecek ömrüm...
***
Şimdi çok uzaklarda, yalan bakan gözlerin
Ağlatmıyor hayalin, kırmıyor sözlerin...
***
Sensizliğin tadını çıkartıyor bu gönlüm
Şimdi yalvarsan da, sensiz geçecek ömrüm...
-
Çarptı bakışın, vurdu duruşun
Hayal bile etmezken
Ben beni yolunda buldum
Sevdiğini söylerken
Birtanem, aşkım derken
Yolun sonuna daha çok varken
Neden geldi bu darbe?
Neden geldi bu darbe?
Neden
Neden
Neden
***
Senden bana kalan
Bir çift göz ve hep yalan
Hadi çık git dümyamdan
Yaşarım ben hatıranla
***
Senden bana kalan
Bir çift göz ve hep yalan
Hadi çık git dümyamdan
Yaşarım ben hatıranla
***
Şimdi bak sen yoksun
Kalbim bu son olsun
Erken geldi ayrılık
Seven kalbim
Seven kalbim, yine kırık
Sevdiğini söylerken
Birtanem, aşkım derken
Yolun sonuna daha çok varken
Neden geldi bu darbe?
Neden geldi bu darbe?
Neden
***
Senden bana kalan
Bir çift göz ve hep yalan
Hadi çık git dümyamdan
Yaşarım ben hatıranla
***
Senden bana kalan
Bir çift göz ve hep yalan
Hadi çık git dümyamdan
Yaşarım ben hatıranla
***
Senden bana kalan
Bir çift göz ve hep yalan
Hadi çık git dümyamdan
Yaşarım ben hatıranla
***
Senden bana kalan
Bir çift göz ve hep yalan
Hadi çık git dünyamdan
Yaşarım ben hatıranla
-
Ne kadar zor oldu sevginden kopmam
Senden evet ama hayalinden ayrılmam
Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri
Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
Ne kadar zor oldu sevginden kopmam
Senden evet ama hayalinden ayrılmam
Karşımda durdu gözleri, son kez vurdu sözleri
Hayatımdan çıkıp gitti, ayrılıkmış aşkın bedeli
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
***
İşte bitti bu iş
Ayrıldık silindi geçmiş
Mutluluk hakkım değilmiş
Tanrı böyle istemiş
-
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Gözündeki ateş kalbimi yakınca
Sandımki aşkımız ömür boyunca
Meğer bu bir oyunmuş kolay oynanan
Beni sevdiğin var ya o bile yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Ayrılık yok artık, böyle demiştin
Bilsen seni nasıl, nasıl sevmiştim
Oysa gerçek farklıymış
Uyandığım an anladım ki bu sevgi koca bir yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Söz vermiştin bana, seninim diye
Başka bir aşk bulmuşsun, yine kendine
Söyle mutlu mu şimdi, kalbini çalan
Yoksa bu yeni sevgi, o da mı yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...