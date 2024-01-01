Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... *** Gözündeki ateş kalbimi yakınca Sandımki aşkımız ömür boyunca Meğer bu bir oyunmuş kolay oynanan Beni sevdiğin var ya o bile yalan *** Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... *** Ayrılık yok artık, böyle demiştin Bilsen seni nasıl, nasıl sevmiştim Oysa gerçek farklıymış Uyandığım an anladım ki bu sevgi koca bir yalan *** Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... *** Söz vermiştin bana, seninim diye Başka bir aşk bulmuşsun, yine kendine Söyle mutlu mu şimdi, kalbini çalan Yoksa bu yeni sevgi, o da mı yalan *** Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan... Yalan...