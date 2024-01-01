Yalan Şarkı Sözleri
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Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Gözündeki ateş kalbimi yakınca
Sandımki aşkımız ömür boyunca
Meğer bu bir oyunmuş kolay oynanan
Beni sevdiğin var ya o bile yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Ayrılık yok artık, böyle demiştin
Bilsen seni nasıl, nasıl sevmiştim
Oysa gerçek farklıymış
Uyandığım an anladım ki bu sevgi koca bir yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
***
Söz vermiştin bana, seninim diye
Başka bir aşk bulmuşsun, yine kendine
Söyle mutlu mu şimdi, kalbini çalan
Yoksa bu yeni sevgi, o da mı yalan
***
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...
Yalan...