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Yeliz Yüzleşme Yüzleşme Severken görmezden geldim, hatalarını farkettim İlk defa ömrümde, ben kalbimle yüzleştim *** Sensizliğin tadını çıkartıyor bu gönlüm Şimdi yalvarsan da, sensiz geçecek ömrüm... *** Şimdi çok uzaklarda, yalan bakan gözlerin Ağlatmıyor hayalin, kırmıyor sözlerin... *** Sensizliğin tadını çıkartıyor bu gönlüm Şimdi yalvarsan da, sensiz geçecek ömrüm... Tüm Şarkıları