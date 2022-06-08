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Yeminler
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Yeminler

Murat Yaprak

2017 1 Şarkı 02:51
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Yeminler (Kalbimi Kırdın Bin Defa)

Murat Yaprak 02:51
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