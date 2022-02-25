Yeni Türkü

Pembe, yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Sabahleyin, alaca karanlık Uyan artık doğan güne karşı Okşayınca yüzünü usulca Gençlik resmin düşmüştü aklıma O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Denizin dibinde karanlıklar gibisin Işığın içinde saklıdır, bilmezsin Hayat artık sensiz akıp gidiyor Senden habersiz, sessiz *** Pembe yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır, koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta