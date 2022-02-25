Yeşilmişik Şarkı Sözleri
Yeni Türkü Yeşilmişik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Yeşilmişik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeşilmişik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Pembe, yeşil güzelim açelya
Yakışır o başka yarınlara
Çiçeklenir, coşar ışık suyla
Kırılgandır koyu karanlıkta
Açelyalar hep hatırlatır seni bana
***
Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti
Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi
Bütün ömrüm gün görmeden öyle
Gelip geçti bir solukta
***
Sabahleyin, alaca karanlık
Uyan artık doğan güne karşı
Okşayınca yüzünü usulca
Gençlik resmin düşmüştü aklıma
O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde
***
Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti
Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi
Bütün ömrüm gün görmeden öyle
Gelip geçti bir solukta
***
Denizin dibinde karanlıklar gibisin
Işığın içinde saklıdır, bilmezsin
Hayat artık sensiz akıp gidiyor
Senden habersiz, sessiz
***
Pembe yeşil güzelim açelya
Yakışır o başka yarınlara
Çiçeklenir, coşar ışık suyla
Kırılgandır, koyu karanlıkta
Açelyalar hep hatırlatır seni bana
***
Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti
Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi
Bütün ömrüm gün görmeden öyle
Gelip geçti bir solukta
-
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
***
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yanyana onlar
***
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçsede yolumuz bozkırlardan
Denizlere çıkar sokaklar
***
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
***
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
***
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçsede yolumuz bozkırlardan
Denizlere çıkar sokaklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
-
Küçücük bir bakışın
Çözer beni kolayca
Kenetlenmiş parmaklar gibi
Sımsıkı kapanmış olsun
***
Yaprak yaprak açtırırsın
İlk yaz nasıl açtırırsa
İlk gülünü gizem dolu
Hünerli bir dokunuşla
***
Hiç kimsenin yağmurun bile
Böyle küçük elleri yoktur
Bütün güllerden derin
Bir sesi var gözlerinin
***
Başedilmez o gergin
Kırılganlığınla senin
Her solukta sonsuzluk
Ve ölüm...
-
-
-
-
-
-
-
-