Yeni Türkü

Akasya Kokulu Sabahlar Geri verin Dalgaların kıyılara çarparak Herhangi bir makamda Bir şarkı söylediği Akasya kokulu sabahlarımı *** Geri verin Arnavut kaldırımı yollarda Bir kızın saçlarında *** Gönlümün vals yaptığı Akasya kokulu sabahlarımı *** Geri verin Zamanın geçmek bilmediği Gençliğimin sırtıma Bir yük gibi bindiği Akasya kokulu sabahlarımdan Hiç olmazsa birini

Bir Çapkın Dilenci Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri Adıyla seslenir, gülerdi kadınlar Özür diler gibi sessiz geçerdi yıllar Bir uzak akrabaydı sonbahar *** Dört bir yana esip giden rüzgarlardan biri Bir gece koynuna aldı beni *** Geniş kanatlarında açıldım denizlere Yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde *** Kaybolur akşamlar, sokaklarda kaybolur zaman Ihlamur kokusu bırakıp ardından Bir çapkın dilenci dans ederek gezip durur şehri Takılır her evde sureti *** Dört bir yandan esip gelen rüzgarlardan biri Her gece koynuna alır beni *** Geniş kanatlarında açılır denizlere Yıllanmış ne günler yakalarım derinlerde Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehir karşılar beni her yerde

Karanfil Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde Bir baksam kül olurdum yüzüne Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana Bir daha yağmadılar coşkuyla *** Bir karanfil Yağsa yağmur Büyülense Yeniden dünya *** Gün olup da geleceksen Usul usul gün yağarken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine *** Gün olup da döneceksen Usul usul gün yağarken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine *** Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde Bir baksam kül olurdum yüzüne Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana Bir daha yağmadılar coşkuyla *** Bir karanfil Yağsa yağmur Büyülense Yeniden dünya *** Gün olup da geleceksen Usul usul gün yağarken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine *** Gün olup da döneceksen Usul usul gün yağarken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine *** Bir karanfil Yağsa yağmur Büyülense Yeniden dünya *** Gün olup da geleceksen Usul usul gün yağarken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine

Uzak Bir Gölge Sevişirken soğuk, uzak bir mevsim Aramıza sızdı sevgilim İnciniyor, inciniyor bir şeyler Aramızda sanki sevgilim Uzak bir gölge düşmüş üstüme Yetişemem artık ben sana Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime Kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe Bizi bize verse sessizlik *** Unutuyor ellerini ellerim Unutuyor beni yüreğin Siliniyor, siliniyor sevgimiz Yaşanmamış gibi sevgilim Buz kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine Yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda Seni yolcu ediyorum hayata Seni yolcu ediyorum elveda

Yedikule Haber uçtu devlete de Beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de Beş yıl yattım hapiste *** Yedi düvel zindanından Beterdir Yedikule Yedi düvel zindanından Beterdir Yedikule *** Nargilem duman duman ah Bayıldım aman aman İstanbul güzel ama ah Zabitleri pek yaman *** Beş yıl bana yaraştı da Nargilem buna şaştı Beş yıl bana yaraştı da Nargilem buna şaştı *** Hergün çizdim usturamla Bağlamam doldu taştı Hergün çizdim usturamla Bağlamam doldu taştı *** Sarma cigaram yanar ah Çekerim ağır ağır Tekkemiz güzel ama ah Haber uçuranlar var *** Nargilemin marpucu da Gümüştendir gümüşten Nargilemin marpucu da Gümüştendir gümüşten *** Beş değil on beş yıl olsa Ben vazgeçmem bu işten Beş değil on beş yıl olsa Ben vazgeçmem bu işten *** Nargilem duman duman ah Bayıldım aman aman İstanbul güzel ama ah Zabitleri pek yaman

Aşk Yeniden Aşk, yeniden Akdeniz'in tuzu gibi Aşk, yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti Aşk, yeniden Karanlıkta bir gül açarken *** Aşk, yeniden Ürperen sahiller gibi Aşk, yeniden Kumsalların deliliği Aşk, yeniden Bir masal gibi gülümserken *** Gözlerim doluyor Aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk, yeniden Akdeniz'in tuzu gibi Aşk, yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti *** Aşk, yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk, yeniden Bitti artık bu son derken Aşk, yeniden Aynı sularda yüzerken Aşk, yeniden Rüya gibi bir yaz geçerken *** Gözlerim doluyor Aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk, yeniden Unutulmuş yemin gibi Aşk, yeniden Hem tanıdık hem yepyeni Aşk, yeniden Kendini yarattı kendinden

Ağır Kapı Ağır kapı, aksak lisan Kelimeler yetmiyor Çıplak yara, gün ışığı Tenimi incitiyor *** İçeriden yeni çıktım Dünya almıyor beni Yüreğimde yaşar hala Ölenlerin yemini *** Hangi meydan, hangi sokak Buluşturur bizi Hangi yalan, hangi yasak Karşılar bizi *** Ne insanlar, ne mekanlar Özlemlere yetmiyor Başka sözler, başka yüzler Ödeşmeler bitmiyor *** Aşk uyudu ranzalarda Düşler eridi gitti Islığıma gömüyorum Kalbimdeki sözleri *** Hangi sokak, hangi meydan Buluşturur bizi Hangi yürek, hangi sevda Karşılar bizi

Dolunay Ay dolunay dalgın gecede Ay büyüyor tam yüreğimde Suskunum ben söyleyemem Ay ben ay neden *** Ay dolunay sessiz gecede Ay bir anda düş yüreğime Yanayım ben söz büyürken Ay ben ay sana *** Bırak ateşte Sözler çoğalsın Ateşten sözler Yaksın dolunayda *** Ateşten sözler Ayaklanırsa Akıntıya karşı Koşar mı dolunayda *** Ay dolunay dalgın gecede Ay büyüyor tam yüreğimde Suskunum ben söyleyemem Ateş dilimde *** Ay dolunay sessiz gecede Ay bir anda düş yüreğime Yanayım ben söz büyürken Ay ben ay sana *** Bırak ateşte Sözler çoğalsın Ateşten sözler Yaksın dolunayda *** Ateşten sözler Ayaklanırsa Akıntıya karşı Koşar mı dolunayda