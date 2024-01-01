Yeni Türkü

-
Geri verin
Dalgaların kıyılara çarparak
Herhangi bir makamda
Bir şarkı söylediği
Akasya kokulu sabahlarımı
***
Geri verin
Arnavut kaldırımı yollarda
Bir kızın saçlarında
***
Gönlümün vals yaptığı
Akasya kokulu sabahlarımı
***
Geri verin
Zamanın geçmek bilmediği
Gençliğimin sırtıma
Bir yük gibi bindiği
Akasya kokulu sabahlarımdan
Hiç olmazsa birini
-
Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri
Adıyla seslenir, gülerdi kadınlar
Özür diler gibi sessiz geçerdi yıllar
Bir uzak akrabaydı sonbahar
***
Dört bir yana esip giden rüzgarlardan biri
Bir gece koynuna aldı beni
***
Geniş kanatlarında açıldım denizlere
Yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden
Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane
Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde
***
Kaybolur akşamlar, sokaklarda kaybolur zaman
Ihlamur kokusu bırakıp ardından
Bir çapkın dilenci dans ederek gezip durur şehri
Takılır her evde sureti
***
Dört bir yandan esip gelen rüzgarlardan biri
Her gece koynuna alır beni
***
Geniş kanatlarında açılır denizlere
Yıllanmış ne günler yakalarım derinlerde
Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane
Doğduğum şehir karşılar beni her yerde
-
Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde
Bir baksam kül olurdum yüzüne
Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana
Bir daha yağmadılar coşkuyla
***
Bir karanfil
Yağsa yağmur
Büyülense
Yeniden dünya
***
Gün olup da geleceksen
Usul usul gün yağarken
Gözlerinde karanfiller
Açacaklar tutuşup yine
***
Gün olup da döneceksen
Usul usul gün yağarken
Gözlerinde karanfiller
Açacaklar tutuşup yine
***
Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde
Bir baksam kül olurdum yüzüne
Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana
Bir daha yağmadılar coşkuyla
***
Bir karanfil
Yağsa yağmur
Büyülense
Yeniden dünya
***
Gün olup da geleceksen
Usul usul gün yağarken
Gözlerinde karanfiller
Açacaklar tutuşup yine
***
Gün olup da döneceksen
Usul usul gün yağarken
Gözlerinde karanfiller
Açacaklar tutuşup yine
***
Bir karanfil
Yağsa yağmur
Büyülense
Yeniden dünya
***
Gün olup da geleceksen
Usul usul gün yağarken
Gözlerinde karanfiller
Açacaklar tutuşup yine
-
-
Sevişirken soğuk, uzak bir mevsim
Aramıza sızdı sevgilim
İnciniyor, inciniyor bir şeyler
Aramızda sanki sevgilim
Uzak bir gölge düşmüş üstüme
Yetişemem artık ben sana
Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime
Kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime
Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe
Bizi bize verse sessizlik
***
Unutuyor ellerini ellerim
Unutuyor beni yüreğin
Siliniyor, siliniyor sevgimiz
Yaşanmamış gibi sevgilim
Buz kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine
Yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine
Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda
Seni yolcu ediyorum hayata
Seni yolcu ediyorum elveda
-
Haber uçtu devlete de
Beş yıl yattım hapiste
Haber uçtu devlete de
Beş yıl yattım hapiste
***
Yedi düvel zindanından
Beterdir Yedikule
Yedi düvel zindanından
Beterdir Yedikule
***
Nargilem duman duman ah
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
***
Beş yıl bana yaraştı da
Nargilem buna şaştı
Beş yıl bana yaraştı da
Nargilem buna şaştı
***
Hergün çizdim usturamla
Bağlamam doldu taştı
Hergün çizdim usturamla
Bağlamam doldu taştı
***
Sarma cigaram yanar ah
Çekerim ağır ağır
Tekkemiz güzel ama ah
Haber uçuranlar var
***
Nargilemin marpucu da
Gümüştendir gümüşten
Nargilemin marpucu da
Gümüştendir gümüşten
***
Beş değil on beş yıl olsa
Ben vazgeçmem bu işten
Beş değil on beş yıl olsa
Ben vazgeçmem bu işten
***
Nargilem duman duman ah
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
-
Aşk, yeniden
Akdeniz'in tuzu gibi
Aşk, yeniden
Rüzgarlı bir akşam vakti
Aşk, yeniden
Karanlıkta bir gül açarken
***
Aşk, yeniden
Ürperen sahiller gibi
Aşk, yeniden
Kumsalların deliliği
Aşk, yeniden
Bir masal gibi gülümserken
***
Gözlerim doluyor
Aşkının şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk, yeniden
Akdeniz'in tuzu gibi
Aşk, yeniden
Rüzgarlı bir akşam vakti
***
Aşk, yeniden
Karanlıkta bir gül açarken
Aşk, yeniden
Bitti artık bu son derken
Aşk, yeniden
Aynı sularda yüzerken
Aşk, yeniden
Rüya gibi bir yaz geçerken
***
Gözlerim doluyor
Aşkının şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk, yeniden
Unutulmuş yemin gibi
Aşk, yeniden
Hem tanıdık hem yepyeni
Aşk, yeniden
Kendini yarattı kendinden
-
-
Ağır kapı, aksak lisan
Kelimeler yetmiyor
Çıplak yara, gün ışığı
Tenimi incitiyor
***
İçeriden yeni çıktım
Dünya almıyor beni
Yüreğimde yaşar hala
Ölenlerin yemini
***
Hangi meydan, hangi sokak
Buluşturur bizi
Hangi yalan, hangi yasak
Karşılar bizi
***
Ne insanlar, ne mekanlar
Özlemlere yetmiyor
Başka sözler, başka yüzler
Ödeşmeler bitmiyor
***
Aşk uyudu ranzalarda
Düşler eridi gitti
Islığıma gömüyorum
Kalbimdeki sözleri
***
Hangi sokak, hangi meydan
Buluşturur bizi
Hangi yürek, hangi sevda
Karşılar bizi
-
Ay dolunay dalgın gecede
Ay büyüyor tam yüreğimde
Suskunum ben söyleyemem
Ay ben ay neden
***
Ay dolunay sessiz gecede
Ay bir anda düş yüreğime
Yanayım ben söz büyürken
Ay ben ay sana
***
Bırak ateşte
Sözler çoğalsın
Ateşten sözler
Yaksın dolunayda
***
Ateşten sözler
Ayaklanırsa
Akıntıya karşı
Koşar mı dolunayda
***
Ay dolunay dalgın gecede
Ay büyüyor tam yüreğimde
Suskunum ben söyleyemem
Ateş dilimde
***
Ay dolunay sessiz gecede
Ay bir anda düş yüreğime
Yanayım ben söz büyürken
Ay ben ay sana
***
Bırak ateşte
Sözler çoğalsın
Ateşten sözler
Yaksın dolunayda
***
Ateşten sözler
Ayaklanırsa
Akıntıya karşı
Koşar mı dolunayda
-
-
Hep aydınlık yüzün,
Sen gündüzdün;
Biz hep gece geçtik kapından.
***
Hep ışıklı yüzün
Sen yıldızdın
Biz hep gece düştük yollara
***
Sen daha düşlerinin
Kolunda derin, yalnız uyurken;
Sen gün olup doğmadan,
Usulca gelip, öptük saçından.
***
Hep çağıran sesin,
Sen denizdin;
Biz hep sessiz geçtik kıyından.