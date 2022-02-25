Yeni Türkü

Aşk Yeniden Aşk, yeniden Ürperen sahiller gibi Aşk, yeniden Kumsalların deliliği *** Aşk, yeniden Bir masal gibi gülümserken Gözlerim doluyor Aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk, yeniden Akdeniz'in tuzu gibi Aşk, yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti *** Aşk, yeniden Karanlıkta bir gül açarken *** Aşk, yeniden Bitti artık bu son derken Aşk, yeniden Aynı sularda yüzerken Aşk, yeniden Rüya gibi bir yaz geçerken *** Gözlerim doluyor Aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk, yeniden Unutulmuş yemin gibi Aşk, yeniden Hem tanıdık hem yepyeni Aşk, yeniden Kendini yarattı kendinden

Bir Çapkın Dilenci Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri Adıyla seslenir, gülerdi kadınlar Özür diler gibi sessiz geçerdi yıllar Bir uzak akrabaydı sonbahar *** Dört bir yana esip giden rüzgarlardan biri Bir gece koynuna aldı beni *** Geniş kanatlarında açıldım denizlere Yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde *** Kaybolur akşamlar, sokaklarda kaybolur zaman Ihlamur kokusu bırakıp ardından Bir çapkın dilenci dans ederek gezip durur şehri Takılır her evde sureti *** Dört bir yandan esip gelen rüzgarlardan biri Her gece koynuna alır beni *** Geniş kanatlarında açılır denizlere Yıllanmış ne günler yakalarım derinlerde Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehir karşılar beni her yerde

Karanfil Oysa kendimden emindim Ona bir anda suç oldum Heder etti keyfekeder Beni kafesledi, kuş oldum *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hevesliydim önceden Saymayı bıraktım, kaç oldum? Deli esti, savurdu rüzgâr Kurunun yanında yaş oldum Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun

Uzak Bir Gölge Sevişirken soğuk, uzak bir mevsim Aramıza sızdı sevgilim İnciniyor, inciniyor bir şeyler Aramızda sanki sevgilim Uzak bir gölge düşmüş üstüme Yetişemem artık ben sana Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime Kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe Bizi bize verse sessizlik *** Unutuyor ellerini ellerim Unutuyor beni yüreğin Siliniyor, siliniyor sevgimiz Yaşanmamış gibi sevgilim Buz kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine Yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda Seni yolcu ediyorum hayata Seni yolcu ediyorum elveda