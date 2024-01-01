Yeni Türkü

Bahar Şarkısı Yağmurlu günlerde seviş benimle Kuşlar çinko damı gagalarken Teninin kokusunu değiştiren yağmurlardan *** Sıcak öğle sonlarında seviş benimle Buharlar tüterken tenimden Yanan toprağın buğusu soluğumken *** Bahar günleri dere boylarında seviş benimle Kestane saçlarında kelebekler asılıyken Yaz geceleri kurumuş dere yataklarında Sıcak kumlar yatağımız söğütler çatımız, duvarımızken *** Ne olursa olsun sabah önü seviş benimle Dinlenmişliğin gücü bedeninde İlk kez görür gibi algılaman için Her sabah öylece bırakıyım seni dünyaya

Başka Türlü Bir Şey Başka türlü birşey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava *** Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim Rengi başka, tadı başka Bir başka yolculuk dalından düşmek yere Yaşadığımdan uzun Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince *** Başka türlü birşey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava *** Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim Rengi başka, tadı başa

Günebakan evvel zaman içinde dostlar ağaçlara ev kurardık tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık *** gönlümüz kuş gibiydi dostlar dünyaya kanat açardık tutsak değildik zamana başına buyruk yaşardık *** çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman ay büyülüydü yakamoz deniz ardından koştuğumuz son zamandır *** o zaman bu zamandır dostlar ne ister neyi özleriz denizini arayan akarsulara benzeriz pencereler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yağsın günebakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın...

Rüzgar Sessiz gelir yanıma Başını dizime yaslar Öylece uyur yağmur çiseler Damla damla göz yaşlarında Rüzgarı dinlenir kuytuda *** Ölüm ya da ayrılık Fark eder mi söyle sensiz Rüzgar ol uğulda özgürlüğünle Ne olur durma göz yaşlarınla Bugünden kal yarınlarına *** Rüzgar uğultusunu hapsetmiş İçten içe esiyor Rüzgarın sesi kesilmiş gibi Ağaçlar kuytularda Sessizce hışırdıyor Rüzgar bir sır gibi Zamanını bekliyor

Yaprak Dökümü Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar *** Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar *** O çocuklar o yapraklar o şarabi eşkiyalar Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar *** Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar *** Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar *** O çocuklar o yapraklar o şarabi eşkiyalar Onlar da olmasalar benim gayrı kimim var

Göç Tüm karların eridiği günlerdi Taşan çaylar gördük yol üstü Testere sesleri duyduk dağa varınca Koruda hızarcıları gördük *** Bazan bir söz çalınır dillerinden Şimdi uzak dağlarda o koruda Bir dönem dallarında dolanırdı ya Öyle bir rüzgar geçer yüreklerinden *** Takalar vardı geride Çayın ağzında demirli Sulara kapılmış inen Kol kol tomruklar gördük *** Böyledir göç dendi mi Ayırır gövdeyi kökten Dal kırar, yaprak soldurur Söker çadırını yörük *** Birahaneler kiliseler ışıklı geçitleri Köylerine hiç mi hiç benzemez Batının kömür kokan gotik kentleri Kapılmış kalabalığına sürüklenirler *** Bazan bir söz çalınır dillerinden Şimdi uzak dağlarda o koruda Bir dönem dallarında dolanırdı ya Öyle bir rüzgar geçer yüreklerinden *** Takalar vardı geride Çayın ağzında demirli Sulara kapılmış inen Kol kol tomruklar gördük *** Böyledir göç dendi mi Ayırır gövdeyi kökten Dal kırar yaprak soldurur Söker çadırını yörük

Kalırsa Bir Soru Kalırsa bir soru kalır benden Yanıtı var mıdır bilmem Denizine göğüne toprağına, Uçanına kaçanına Bu dünyanın *** Kalırsa bir soru kalır benden Ölüm gelir, Gün akşama kavuşurken *** Kalırsa bir soru kalır benden Yanıtı var mıdır bilmem Yazar elim upuzun bir şiir Söyler dilim içli bir türkü *** Kalırsa bir soru kalır benden Gökte yıldızdır o Toprakta gömü *** Kalırsa bir soru kalır benden Bir de üç beş şiir, iyi kötü Kalırsa bir soru...