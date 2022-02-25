Yeni Türkü

Bana Bir Masal Anlat Baba Bana bir masal anlat baba Içinde bütün oyunlarim Kurtla kuzu olsun sekerle bal *** Baba bir masal anlat bana İçinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun günesle ay *** Anlatirken tut elimi Uykuya dalip gitsem bile Birakip gitme sakin beni *** Bana bir masal anlat baba Içinde tüm sevdiklerim Içinde Istanbul olsun

Beni Şimdi Vur Bıçak gibi kesip bütün bağları Gideceksen eğer bir dakika dur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur *** Bıçak gibi kesip bütün bağları Gideceksen eğer bir dakika dur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur Yalnızlık ölümün başka bir adı Sabaha bırakma beni, şimdi vur *** İçimden dört nala atlar geçiyor Kanımı alıcı kuşlar içiyor *** Mademki bu akşam her şey bitiyor Sabaha bırakma beni, şimdi vur Beni şimdi vur, of Beni şimdi vur, şimdi vur *** Bu şehrin üstüne güneş doğarken Ümidim ve aşkım solacak birden *** Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Beni şimdi vur, of Beni şimdi vur, şimdi vur *** Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Gitme ne olursun, dayanamam ben Sabaha bırakma beni, şimdi vur Of Beni şimdi vur, şimdi vur

Bitmemiş Gibi Seninle bu aşkı kaldığı yerden Devam ettirelim bitmemiş gibi *** Bütün suçlarını affediyorum Ne olur geri dön gitmemiş gibi Bütün suçlarını affediyorum Ne olur geri dön gitmemiş gibi *** Razıyım, gönlümü yerden yere vur Razıyım, karşımda eller gibi dur *** Bitsin bu ayrılık, bitsin bu gurur Ne olur geri dön gitmemiş gibi Bitsin bu ayrılık, bitsin bu gurur Ne olur geri dön gitmemiş gibi *** Ne ben söyleyeyim ne sen hatırlat Unut sen vedayı, anılara kat *** Bizimle başlasın yeniden hayat Ne olur geri dön gitmemiş gibi Bizimle başlasın yeniden hayat Ne olur geri dön gitmemiş gibi *** Gitmemiş gibi

Kar Yangınları Senden bir çığ gibi kopsam da ben Buz mavisi günleri anıyorken Ayaz yemiş yüreğimde sen Üşüyeceksin *** Senden bir çığ gibi kopsam da ben Buz mavisi günleri anıyorken Ayaz yemiş yüreğimde sen Üşüyeceksin *** Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı *** Asiydim kardelen çiçeğinden Bahar toprağına yüzünü süren Yoruldum anladım yanlış serüven Terk edeceksin *** Asiydim kardelen çiçeğinden Bahar toprağına yüzünü süren Yoruldum anladım yanlış serüven Terk edeceksin *** Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı *** Asiydim kardelen çiçeğinden Bahar toprağına yüzünü süren Yoruldum anladım yanlış serüven Terk edeceksin *** Asiydim kardelen çiçeğinden Bahar toprağına yüzünü süren Yoruldum anladım yanlış serüven Terk edeceksin *** Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı *** Bende kar yangınları Sende göç hazırlığı

Tanık Tek bir kıvılcımdan Yangınlar yaratırdık Sevdayla tutuşurduk sarılınca Tanık, geceler tanık Özlemlerimizde dururdu dünya Tanık, geceler tanık *** Tek bir dakikadan Asırlar yaratırdık Zamanı eritirdik buluşunca Tanık, ellerin tanık Avuçlarımızda dururdu dünya Tanık ellerin, tanık *** Kim kuruttu denizleri? Kim söndürdü ateşleri? Gün ışımaz oldu Mahkûm geceler, geceler mahkûm Yalnızlığa mahkûm *** Bir yağmurla söner mi bu ateş? Yeniden döner mi dünya? Nasıl inanırım, nasıl, nasıl? Unutulduğuma *** Kışları yaz ederdik, karayı beyaz Böyle bitemez, olamaz, olamaz Böyle bitemez, olamaz, olamaz, olamaz *** Tek bir damlacıktan Okyanuslar yaratırdık Gözyaşı akıtırdık sarılınca Tanık, gözlerin tanık Bakışlarımızda dururdu dünya Tanık, gözlerin tanık *** Tek bir (tek bir kıvılcımdan) kıvılcımdan (yangınlara yaratırdık) Yangınlar yaratırdık (sevdayla) (Sevdayla tutuşurduk sarılınca) Sevdayla tutuşurduk sarılınca (tanık) (Geceler tanık) Tanık, geceler tanık Özlemlerimizde (Özlemlerimizde dururdu dünya) dururdu dünya (tanık) Tanık, geceler tanık (geceler tanık)

Yalnızım Sen yoksan yanımda, yalnızım yalnız Kendimi kendimde bulamıyorum Sen benim içimde uzak bir yıldız Görüyorum amma tutamıyorum… *** Nasıl susamışım, böyle sevmeye Nasıl da hasretim seni görmeye Başkası rüyama girmesin diye İnanan çok geceler, uyuyamıyorum… *** Bir son ver ne olur korkularıma Yenik düştüm bütün tutkularıma Hiçbir söz yetmiyor, duygularıma Seni seviyorum amma diyemiyorum…