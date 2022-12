Yeni Türkü

Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri Adıyla seslenir, gülerdi kadınlar Özür diler gibi sessiz geçerdi yıllar Bir uzak akrabaydı sonbahar *** Dört bir yana esip giden rüzgarlardan biri Bir gece koynuna aldı beni *** Geniş kanatlarında açıldım denizlere Yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde *** Kaybolur akşamlar, sokaklarda kaybolur zaman Ihlamur kokusu bırakıp ardından Bir çapkın dilenci dans ederek gezip durur şehri Takılır her evde sureti *** Dört bir yandan esip gelen rüzgarlardan biri Her gece koynuna alır beni *** Geniş kanatlarında açılır denizlere Yıllanmış ne günler yakalarım derinlerde Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehir karşılar beni her yerde

Oysa kendimden emindim Ona bir anda suç oldum Heder etti keyfekeder Beni kafesledi, kuş oldum *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hevesliydim önceden Saymayı bıraktım, kaç oldum? Deli esti, savurdu rüzgâr Kurunun yanında yaş oldum Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun