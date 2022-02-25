Şimdi ve Sonra Şarkı Sözleri
Yeni Türkü Şimdi ve Sonra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Şimdi ve Sonra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi ve Sonra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü
Şimdi ve Sonra
-
Böyle gitmez
Öfkeyle yanıyorsun
Böyle gitmez
Bırakalım bu son olsun
***
Koyu gölgeler içinde korkutuyor gözlerin
Biliyorum ki bakan sen değilsin
Uzak kalmışız ulaşmıyor sesin
Ne farkeder artık
***
Yolun ortasında inecek gibi
Bavulun hazır sesin ciddi
Çok badireden geçtik ama
Belki de artık vakti
Böyle gitmez
Sen bizi sevmiyorsun
***
Böyle bitmez
İçinde bu öfkeyle
Böyle bitmez
Eksiğiz ikimiz de
***
Kalbimdeki kendini anla
Ve bu çocukça çizgilerden
Al tamamla resmimizi
***
İlk durakta inen yolcular gibi
Yabancıyız senle yanyana
Belki geç kaldık her şeye
Ama son bir kez dinle beni
Böyle bitmez
Ben bize aşık oldum
-
Daha uzun dumanların tütünü
Daha uzun esriklik hali
Erenlerin damanlarında sürmüş
Zamandan boynu filizler
***
Çiçek baharında uykusuz,
Deli ve susan dervişler.
Gözlerini ıslamışlar suda;
Açıkta gemiler gibi sakin.
***
Irak yollara gitmişler;
Göğüslerindeymiş elleri,
Rüzgârın üstüne kavuşmuş;
Suya değememiş ayakları,
Bir dalgın köpük suretinden
-
Seni yerlerde göklerde bulamazlarken
Bende gizli olduğunu sezenler olmuş
Dumlu dumluymuşsun yüreğimde
Kımıl kımılmışsın bileklerimde
***
Dumlu dumluymuşsun yüreğimde
Kımıl kımılmışsın bileklerimde
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Ellerimde gözbebeğimde
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Ellerimde gözbebeğimde
***
Aramızda dağlar yollar yıllar var iken
Beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş
Sargın yaprakmışım dallarına
Yangın toprakmışım yağmurlarına
Sargın yaprakmışım dallarına
Yangın toprakmışım yağmurlarına
***
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Sevdama yarınlarıma
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Sevdama yarınlarıma
-
-
-
-
-
-
-