Vira Vira Şarkı Sözleri
Yeni Türkü Vira Vira şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Vira Vira şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vira Vira sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
***
Deniz yırtılır kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker
Bilmezsiniz kim diker
Ben dikerim
***
Deniz yırtılır kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker
Bilmezsiniz kim diker
Ben dikerim
***
Dalga geçerim kimi zaman
O da benim vazifem
***
Bir baş düşünürüm başımda
Bir mide düşünürüm midemde
Bir ayak düşünürüm ayağımda
Ne halt edeceğimi bilemem
***
İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
***
Deniz yırtılır kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker
Bilmezsiniz kim diker
Ben dikerim
***
Deniz yırtılır kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker
Bilmezsiniz kim diker
Ben dikerim
Ben dikerim
-
Dağılıyor parça parça karanlıklar
Açılıyor simsiyah bir gece
Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa
Unutulan düşlerimiz nerde
***
Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
***
Yıkılıyor tüm sınırlar birer birer
Kapanıyor simsiyah bir gece
Açılıyor hep yürekler denizlere
Belki hemen, belki bugünlerde
***
Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
-
Anne ben yapamadım
Herkes bir şey oldu
Ben olamadım
***
Anne ben bilemedim
Yasalar varmış
Ben öğrenemedim
Anne ben seçemedim
Oyunlar oynandı
Ben kazanamadım
***
Anne ben bulamadım
İnecek duraklar vardı
Ben duramadım
Duramadım
***
Anne ben kaçamadım
Yaşamak güzeldi
Ben saklanamadım
Anne
-
Beklemek bizim yaşamımız
Vapur beklemek
Gün beklemek
İnsan beklemek
Çiçeklerin açmasını
Gecenin geçmesini
Sayfaların dolmasını beklemek
**
Beklemek bizim yaşamımız
Vapur beklemek
Gün beklemek
İnsan beklemek
Çiçeklerin açmasını
Gecenin geçmesini
Sayfaların dolmasını beklemek
***
Beklemek sayrılığa dönüşmesin
Yönetmesin bizi beklemek
Kardeşleri var çok güçlü
Ümit etmek ve ertelemek
***
Gelişini beklemek
Uyanmanı beklemek
Çözülmeni beklemek
Başka bir yerde yaşamayı beklemek
Anlaşılmayı beklemek
On beşinde beklemek
Kırkında beklemek
Beklemek mi bizim yaşamımız
***
Beklemek sayrılığa dönüşmesin
Yönetmesin bizi beklemek
Kardeşleri var çok güçlü
Ümit etmek ve ertelemek
***
Anlaşılmayı beklemek
On beşinde beklemek
Kırkında beklemek
Beklemek mi bizim yaşamımız
Beklemek mi bizim yaşamımız
Beklemek bizim yaşamımız
-
Diyorlar ki bazen gözlerimden
Deliler doluşmuş bakıyor birer birer
Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla
Nasıl muhtacım buna!
***
Diyorsun ki bazen geceler boyu
Sayıklarmışım olanları birer birer
Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla
Nasıl muhtacım buna!
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Diyorlar ki bazen gözlerimden
Deliler doluşmuş bakıyor birer birer
Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla
Nasıl muhtacım buna!
***
Diyorsun ki bazen geceler boyu
Sayıklarmışım olanları birer birer
Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla
Nasıl muhtacım buna!
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
-
Eski aşklar sayıklanmaktan
Yenileri telaştan yorgun
Bir düşmüş gördüğüm
Gözlerim açık
Suya inmiş yıldızlar
***
Eski aşklar sayıklanmaktan
Yenileri telaştan yorgun
Bir düşmüş gördüğüm
Gözlerim açık
Suya inmiş yıldızlar
***
Sanki o an kim bilir ne zaman önce
Yaşanmış gibi
Bir kez daha sevdim
Bir kez daha seni
-
Gece yarıları tenhadır buraları
Ne in ne cin
Kırmızı lambası sanki kan damlası
Demiryolu geçidinin
***
Dağılmış su dumanı şimşekli bir karanlığa
Yağmurun altında çınar
Çınarın altında o karaltı
***
Bırakılmış bir araba
Sağ arka lastiği yırtılmış
Camlarında kurşun delikleri
İçinde barut kokusu var
Hala çalışıyor silecekleri
Bir sola bir sağa
Bir sola bir sağa
***
Gece yarıları tenhadır buraları
Ne in ne cin
Kırmızı lambası
Sanki kan damlası
Demiryolu geçidinin
***
Şimşekler yaladıkça nikelajını
Tırnak uçlarında çıtır çıtır yoğun bir elektrik sokağa
***
Bu araba mutlaka çalınmıştır
Şüpheli ne zaman bulabilecekleri
Dışarda unutmuş bir ayağını
Bir genç direksiyona yıkılmıştır
Kanı sımsıcak damlıyor dirseklerinden koltuğa
***
Roman çoktan bitmiş, yol bitmiş
Bitmiş kavga
Hala çalışıyor silecekleri
Bir sola bir sağa
Bir sola bir sağa
Bir sola bir sağa
***
Gece yarıları tenhadır buraları
Ne in ne cin
Kırmızı lambası sanki kan lambası
Demiryolu geçidinin
-
-
Bir kuşu ellerimden
Kaçırır gibi bazen
Kaçarım kendi ellerimden
***
Uçunca bütün kuşlar
Hep benden uzaklara
İçimde bir sızı bırakırlar
***
Gidince kuşlar
Bilmediğim yerlere
O ben değil
Kendimi anlayamam
***
Beyaz kuşlar göklerde
Dans ederken öyle
Yine de beni bana çağırırlar
***
Ya kaybolursa sesleri
Karanlıktan yana
Bırakma ne olursun
Sarıl bana
-
Bütün iyi kitapların sonunda
Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda
Bütün iyi kitapların sonunda
Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda
***
Meltemi senden esen soluğu sende alan
Yeni bir başlangıç vardır
***
Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın
Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın
Onu işitsen yuvarlağı sende kalır
Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
***
Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa
Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa
***
Bütün iyi kitapların sonunda
Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda
Meltemi senden esen soluğu sende alan
Yeni bir başlangıç vardır
***
Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın
Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın
Onu işitsen yuvarlağı sende kalır
Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
***
Nedensiz bir çocuk ağlaması bile
Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır
***
Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa
Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa
Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa
Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa
Nana nanay nanay nanay
-
Öyle sevdik
Öyle sevdik ki seni
Hiçbir şey döndüremez bizi
Kimimiz yıldızlar kadar uzak
Kimimiz dört duvar ardında
***
İçimizde yanan bir gülsün şimdi
Yüzümüzde gülen çocuk düşleri
Herşeyi yokeden
Korkunç bir dünya bu
Nasıl da sevdik onu
***
Sevgilere en ağır ceza düştü
Nefretle uyanır dünya
Hayatı bir kez sevmeyi isteset
Binbir çiçek açmaz mı dünya
***
Gökyüzü küstü karardı şimdi
Denizler küstü karadı şimdi
Kendini yok eden
Gülünç bir dünya bu
Nasıl da güzel oysa
-
Su başında yapayalnız bir küçük kız
İçli içli, ağlamaklı
Anlar gibi söğütler de döküvermiş
Saçlarını durgun suya
***
Gel seninle yüzelim biz sularda
Usulca dalıp gömlümüzce
Gel
Billur sularda yenilensin
İncitilmiş gülüşlerin
Gel
***
Biliyorum farklı değil nedenleri
İkimizin dertlerinin
Kendin gibi olabilmek istiyorsun
İnat edip uymuyorsun
***
İnatçısın
Ne hoşsun bu huyunla
Söğütler de senin gibi
Gel
Billur sularda yenilensin
İncitilmiş gülüşlerin
Gel
***
Gel
Billur sularda yenilensin
İncitilmiş gülüşlerin
Gel haydi
Sularda yenilensin
İncitilmiş gülüşlerin
Gel