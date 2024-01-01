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7/24 Dinle Aşk Yeniden

Aşk Yeniden Şarkı Sözleri

Yeni Türkü Aşk Yeniden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Aşk Yeniden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Yeniden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü

Yeni Türkü

Aşk Yeniden

  • Dolunay

  • Bir Çapkın Dilenci

  • Karanfil

  • Sitem

  • Uzak Bir Gölge

  • Yedikule

  • Aşk Yeniden

  • Açıl Doğu Açıl

  • Ağır Kapı

  • Akasya Kokulu Sabahlar

  • Rembetiko

  • Sen (Lem'a)

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