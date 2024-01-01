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Yeni Şarkı Sözleri

Yeni Türkü Yeni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Yeni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü

Yeni Türkü

Yeni

  • Eski Kalpler

  • Nerelere Gideyim

  • Nakka

  • Meğer Gülüp Geçmişim

  • Ne Dersin?

  • Kalbim Kırmızı

  • Canım Arkadaşım

  • Yıldızlar

  • Wahayra

  • Veda

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