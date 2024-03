Yeni Türkü

Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Beklerim çaresiz penceremde gizlice *** Ah kırılırsın, bir sözüm yeter Kalkar gidersin, geceler geçer Nedir bu hallerin nedir, bana bir anlatan olsa Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? *** Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece Çarpar yüreğim yinede her dönüşünde *** Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Beklerim çaresiz penceremde gizlice *** Ah şu sokaklar bir dile gelse Bir bilebilsem anlatan olsa Nedir beni tutsak eden, bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? *** Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece Çarpar yüreğim yinede her dönüşünde *** Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde