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7/24 Dinle Yeşilmişik

Yeşilmişik Şarkı Sözleri

Yeni Türkü Yeşilmişik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Yeşilmişik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeşilmişik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü

Yeni Türkü

Yeşilmişik

  • Fırtına

  • Açelya

  • Yağmurun Elleri

  • Yeşilmişik

  • Destina

  • Arkadaşlar Ayrılıklar

  • Açelya Üzerine Bir Çeşitleme

  • Hadi gel

  • Semai

  • Sonbahardan Çizgiler

  • Yitik Bahar

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