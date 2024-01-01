Yeni Türkü

Gece Yarıları Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Dağılmış su dumanı şimşekli bir karanlığa Yağmurun altında çınar Çınarın altında o karaltı *** Bırakılmış bir araba Sağ arka lastiği yırtılmış Camlarında kurşun delikleri İçinde barut kokusu var Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası Sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Şimşekler yaladıkça nikelajını Tırnak uçlarında çıtır çıtır yoğun bir elektrik sokağa *** Bu araba mutlaka çalınmıştır Şüpheli ne zaman bulabilecekleri Dışarda unutmuş bir ayağını Bir genç direksiyona yıkılmıştır Kanı sımsıcak damlıyor dirseklerinden koltuğa *** Roman çoktan bitmiş, yol bitmiş Bitmiş kavga Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan lambası Demiryolu geçidinin

Buzdan Şato Herkes yalnızdır kendi buzdan şatosunda, Biri gelip duvarları eritsin ister. Herkes denizci fırtınalı okyanusta, Bir limana yelkenleri indirmek ister. *** Herkes bir savaşçıdır kendi savaşında, Birisi için gardını indirmek ister. Herkes yorgundur yaşamaktan bu hayatta, Dizine yatıp birinin uyumak ister. *** Ben çırılçıplak bir kadın karşında… *** Attım dertleri hep içime içime, En sonunda kaldım tek başıma. Koy gidelim saki, koy kadehin içine! Vuralım bu gece bu şişenin dibine! *** Yastığımda hala ılık nefesin var, Yanımda olsan şimdi nasıl sevesim var! Her şeyi darmadağın edip gidesim var. Durmadan içiyorsam bir sebebim var!

Değmesin Ellerimiz Ah ne zormuş bitsin demek Hala severken seni Dudaklarını öpmemek Bir yabancı gibi *** Bilirsin ayrılık konusunda İyi değiliz ikimiz de Bir kıvılcım yeterdi her zaman Koşup geri dönmemize *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk kokan dudakların Karşısında direnmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk dolu mısraların Karşısında direnmeyi de *** İşte bir kez daha Durup karşında Belki de son defa Soruyorum sana *** Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz Savaşıp direnmeye? *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Kendimize sahip çıkıp Dünyayla yüzleşmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Korktuğumuz o gözlerin Karşısında direnmeyi de *** Bitmesin hikayemiz...

Yalnızlık Senfonisi Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet

Benim Tatlı Kanserim Günden güne soluyoruz İçten içe eriyoruz Ne kaçış var ne bir umut Yine de onsuz yapamıyoruz Bu aşk bir kanser hücresi Belli yok tedavisi Sardıkça her yerimizi Tutkuyla bağlanıyoruz Bu kanlı yaratık nereni sardıysa Hiç düşünmeden hani kesip atarsın ya Tut ki bu illet kalbne dadandıysa Kalbini de söküp atamazsın ya *** Varsın solsun çiçeklerim Ben ölmeyi de beklerim Yine de kesip atamam seni Benim tatlı kanserim Varsın solsun çiçeklerim Ben ölmeyi de beklerim Yine de kesip atamam seni Benim tatlı kanserim Benim tatlı kanserim Günden güne soluyoruz İçten içe eriyoruz Ne kaçış var ne bir umut Yine de onsuz yapamıyoruz Bu kanlı yaratık nereni sardıysa *** Hiç düşünmeden hani kesip atarsın ya Tut ki bu illet kalbne dadandıysa Kalbini de söküp atamazsın ya *** Varsın solsun çiçeklerim Ben ölmeyi de beklerim Yine de kesip atamam seni Benim tatlı kanserim Varsın solsun çiçeklerim Ben ölmeyi de beklerim Yine de kesip atamam seni Benim tatlı kanserim Benim tatlı kanserim Varsın solsun çiçeklerim Ben ölmeyi de beklerim Yine de kesip atamam seni Benim tatlı kanserim Varsın solsun çiçeklerim Ben ölmeyi de beklerim

Bir Melek Vardı Bir melek vardı, Aşkı fısıldardı. Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, Umut vicdansız, Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız . *** Ağladım delice, Elimde boş bir şişe, Kutladım bu gece, Sarılmanı başka kollara. *** Yapayalnız bir çare, Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece, Yine boş sokaklara. *** Bir melek vardı, Aşkı fısıldardı. Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, Umut vicdansız, Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız. *** Ağladım delice, Elimde boş bir şişe, Kutladım bu gece, Sarılmanı başka kollara. *** Yapayalnız bir çare, Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece, Yine boş sokaklara.

Değmesin Ellerimiz (Akustik) Ah ne zormuş bitsin demek Hala severken seni Dudaklarını öpmemek Bir yabancı gibi *** Bilirsin ayrılık konusunda İyi değiliz ikimiz de Bir kıvılcım yeterdi her zaman Koşup geri dönmemize *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk kokan dudakların Karşısında direnmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk dolu mısraların Karşısında direnmeyi de *** İşte bir kez daha Durup karşında Belki de son defa Soruyorum sana *** Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz Savaşıp direnmeye? *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Kendimize sahip çıkıp Dünyayla yüzleşmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Korktuğumuz o gözlerin Karşısında direnmeyi de *** Bitmesin hikayemiz...

Karadul İyi düşün, ben biraz tehlikeliyim *** Ağımı kurar avımı beklerim *** Farketmeden kanına karışır zehirim *** Önce çok severim, sonra tek lokmada yerim Ben, ben, ben, ben *** Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde *** Şimdi istersen benimle gelebilirsin *** Sonrasına karışmam, sen bilirsin *** Ben istemez miyim sabit bir ilişki? *** Benimki de böyle yaman bi' çelişki Ben, ben, ben, ben *** Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde *** Yok o kadar da kötü bi' niyetim Sonradan üzülme diye dedim Aslında iyi biri bile sayılırım Ama kan görünce bayılırım Ben, ben, ben, ben *** Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde *** Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde

Makyaj Çok uğraştım inan unutmak için seni O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi Son bir öpücüğü çok görmüştün bana Biliyorum demiştin ben gideceğim *** Bu sabah çok erken kalktım, sevdiğin tatlıdan yaptım Yerken onu tek başıma, sessiz sedasız ağladım Kalktım bir çay demledim, açtım bir film izledim Zaman bir türlü geçmedi, bütün evi temizledim.. *** Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden? *** Geçmiyor günler, burda senden uzakta Yığıldı şişeler, her gün mutfakta Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim, e biraz kilo aldım *** Affet beni sevgilim unutamadım seni Hiç halim yok uyanmaya Sevemem sensiz günleri *** Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden? *** Geçmiyor günler, burda senden uzakta Yığıldı şişeler, her gün mutfakta Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim, e biraz kilo aldım

Pembe Mezarlık Tenin sinmiş yastığıma Dün gece terk etmeden önce İçimde bıraktığın acıyla Kokunla uyudum bu gece *** Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda Aşık cesetler şekerden tabutta Gezinirken ciğerim doldu bir anda Çürük çilek kokusuyla *** Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi Hepsinin başında birer ölüm perisi Soluk birer pembe gül kokluyorlar, karanlıkta *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak *** Tenin sinmiş yastığıma Dün gece terk etmeden önce İçimde bıraktığın acıyla Kokunla uyudum bu gece *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim *** Seni çok özledim Seni çok özledim Seni çok özledim Seni çok özledim

Sana Ne Ben bugün tatlı, masum bir peri Yarın kızgın, vahşi bir kedi Bazen hülyalı âşık Leyla Bazen cilveli, hızlı, hovarda *** Bugün kimseden mesaj gelmemiş Yarın telefonu susmak bilmemiş Şimdi gözü görmez, aptal âşık Sonra belki, kafam çok karışık *** Bi' gün pespaye, asık suratlı Bi' gün tatlı, güzel, alımlı Çoğu zaman ağlak ve gözleri yaşlı Kimi zaman güçlü, cesur bakışlı *** Ben bugün bütün makyajı akmış Yarınsa şımarık, -tü kalkmış Her zaman eciş bücüş, sönmüş feri Arada kibirli, dünya güzeli *** Al ya da git, ben böyleyim işte Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? Ben adam olmazsam bu gidişle Günahı benim boynumadır, sana ne? *** Al ya da git, ben böyleyim işte Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? Ben adam olmazsam bu gidişle Günahı benim boynumadır, sana ne? *** Ben bugün biraz fazla nazlı Yarın baksan dünden razı Ben bugün hünerli ev hanımı Yarın dolunay kaynatır kanımı *** Bugün pes etmiş, depresyonda Yarın tam gaz direksiyonda Ben bugün süzülen narin kelebek Yarın egom, çelik bir yelek *** Bugün, git ya da kal, sen bilirsin Yarın nası' olsa geri gelirsin *** Al ya da git, ben böyleyim işte Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? Ben adam olmazsam bu gidişle Günahı benim boynumadır, sana ne? *** Al ya da git, ben böyleyim işte Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? Ben adam olmazsam bu gidişle Günahı benim boynumadır, sana ne? *** Ben hâlâ tek parçayım Sen üzülme Hep kendi yolumdayım Sen üzülme *** Al ya da git, ben böyleyim işte (ben) Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? (Hâlâ tek parçayım) Ben adam olmazsam bu gidişle Günahı benim boynumadır, sana ne? (Sen üzülme) *** Al ya da git, ben böyleyim işte (hep) Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? (Kendi yolumdayım) Ben adam olmazsam bu gidişle Günahı benim boynumadır, sana ne? (Sen üzülme)

Çürüsün Gelinliğim Küçük kızların bebekleri Fırfırlı şirin etekleri Yastıktan yapılmış evleri Bir de hayali prensleri var *** Plastik mutfak setleri Kısa tırnaklı küçük elleri Makyajsız güzel yüzleri Bir de gelinlik hayalleri var *** Bataklıkta bir gül gibi Solup gitsin güzelliğim Neyleyim sensiz saadeti Çürüsün gelinliğim *** İster yas tut benim için Ben çoktan ölüp gitmişim Aşkımızın tabutunda Çürüsün gelinliğim *** Küçük kızların bebekleri Fırfırlı şirin etekleri Yastıktan yapılmış evleri Bir de gelinlik hayalleri var *** Plastik mutfak setleri Kısa tırnaklı küçük elleri Makyajsız güzel yüzleri Bir de gelinlik hayalleri var *** Bataklıkta bir gül gibi Solup gitsin güzelliğim Neyleyim sensiz saadeti Çürüsün gelinliğim *** İster yas tut benim için Ben çoktan ölüp gitmişim Aşkımızın tabutunda Çürüsün gelinliğim *** Yıllar geçer eller büyür Boyanır yüzler hayaller küçülür Bir adam çıkar kanatır gönlünü Ne prens kalır ne düğünü *** Çürüsün gelinliğim Çürüsün gelinliğim *** Bataklıkta bir gül gibi Solup gitsin güzelliğim Neyleyim sensiz saadeti Çürüsün gelinliğim *** İster yas tut benim için Ben çoktan ölüp gitmişim Aşkımızın tabutunda Çürüsün gelinliğim