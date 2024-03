Yeni Türkü

Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Dağılmış su dumanı şimşekli bir karanlığa Yağmurun altında çınar Çınarın altında o karaltı *** Bırakılmış bir araba Sağ arka lastiği yırtılmış Camlarında kurşun delikleri İçinde barut kokusu var Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası Sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Şimşekler yaladıkça nikelajını Tırnak uçlarında çıtır çıtır yoğun bir elektrik sokağa *** Bu araba mutlaka çalınmıştır Şüpheli ne zaman bulabilecekleri Dışarda unutmuş bir ayağını Bir genç direksiyona yıkılmıştır Kanı sımsıcak damlıyor dirseklerinden koltuğa *** Roman çoktan bitmiş, yol bitmiş Bitmiş kavga Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan lambası Demiryolu geçidinin

Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet