Şimdi ve Sonra Şarkı Sözleri
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Yeni Türkü
Şimdi ve Sonra
-
Bir damla suydun bir damla ateş
Bir görünür kaybolup giderdin
Tayin gönlümde lakin gizlice
Gecelere gölge gibi açılsak senle
Dünya uzak düş aleminde
Durdursak zamanı pervasız gecelerde
Açılsak senle dünya uzak düş aleminde
Sevişsek yakamoz misali denizlerde
***
Bakmaya doyamazdım
Sen bakıp da görmezdin
Ah davranabilseydim beni yakıp da gidemezdin
Gözler gözlerin yangından bakışların
Hiçbir yerde bulunmazdı
İmkansızca aşıktım
***
Bir masum bakış bir masum ateş
Bir görünür kaybolup giderdin
Tayin gönlümde lakin gizlice
***
Gecelere gölge gibi açılsak senle
Dünya uzak düş aleminde
Durdursak zamanı pervasız gecelerde
Açılsak senle dünya uzak düş aleminde
Sevişsek yakamoz misali denizlerde
Bakmaya doyamazdım
Sen bakıp da görmezdin
Ah davranabilseydim beni yakıp da gidemezdin
Gözler gözlerin yangından bakışların
Hiçbir yerde bulunmazdı
İmkansızca aşıktım
***
Bakmaya doyamazdım
Sen bakıp da görmezdin
Ah davranabilseydim beni yakıp da gidemezdin
Şeytan çekici hallerden bakışlardan
Kendi kendime sığmazdım
İmkansızca aşıktım
-
Böyle gitmez
Öfkeyle yanıyorsun
Böyle gitmez
Bırakalım bu son olsun
***
Koyu gölgeler içinde korkutuyor gözlerin
Biliyorum ki bakan sen değilsin
Uzak kalmışız ulaşmıyor sesin
Ne farkeder artık
***
Yolun ortasında inecek gibi
Bavulun hazır sesin ciddi
Çok badireden geçtik ama
Belki de artık vakti
Böyle gitmez
Sen bizi sevmiyorsun
***
Böyle bitmez
İçinde bu öfkeyle
Böyle bitmez
Eksiğiz ikimiz de
***
Kalbimdeki kendini anla
Ve bu çocukça çizgilerden
Al tamamla resmimizi
***
İlk durakta inen yolcular gibi
Yabancıyız senle yanyana
Belki geç kaldık her şeye
Ama son bir kez dinle beni
Böyle bitmez
Ben bize aşık oldum
-
Daha uzun dumanların tütünü
Daha uzun esriklik hali
Erenlerin damanlarında sürmüş
Zamandan boynu filizler
***
Çiçek baharında uykusuz,
Deli ve susan dervişler.
Gözlerini ıslamışlar suda;
Açıkta gemiler gibi sakin.
***
Irak yollara gitmişler;
Göğüslerindeymiş elleri,
Rüzgârın üstüne kavuşmuş;
Suya değememiş ayakları,
Bir dalgın köpük suretinden
-
Seni yerlerde göklerde bulamazlarken
Bende gizli olduğunu sezenler olmuş
Dumlu dumluymuşsun yüreğimde
Kımıl kımılmışsın bileklerimde
***
Dumlu dumluymuşsun yüreğimde
Kımıl kımılmışsın bileklerimde
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Ellerimde gözbebeğimde
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Ellerimde gözbebeğimde
***
Aramızda dağlar yollar yıllar var iken
Beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş
Sargın yaprakmışım dallarına
Yangın toprakmışım yağmurlarına
Sargın yaprakmışım dallarına
Yangın toprakmışım yağmurlarına
***
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Sevdama yarınlarıma
Türkü olmuşsun, umudummuşsun
Sevdama yarınlarıma
-
Otururken dostlarla bir masada baş başa
Götürür şarkılarla dalga dalga efkara
Gelsin eski anılar çamlar altı kahvesi
***
Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz
Paylaşılan o sohbetler gözyaşları ve gülüşler
***
Eyvallah geçip giden yıllara
Eyvallah tükenmeyen umuda
Eyvallah yediveren hayata
Eyvallah tükenmeyen dostluğa
***
Yürüyorken dostlarla o güneşli yolda
Islığın dudağımda adım adım doruğa
Rüzgar söyler şarkıyı uçurumlar boyunca
***
Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz
Paylaşılan o sohbetler gözyaşları ve gülüşler
***
Eyvallah geçip giden yıllara
Eyvallah tükenmeyen umuda
Eyvallah yediveren hayata
Eyvallah tükenmeyen dostluğa
***
Eyvallah geçip giden yıllara
Eyvallah tükenmeyen umuda
Eyvallah yediveren hayata
Eyvallah tükenmeyen dostluğa
Eyvallah eyvallah
***
Eyvallah geçip giden yıllara
Eyvallah tükenmeyen umuda
Eyvallah..
-
Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar
Asfaltlar ışıldar
Buz tutardı resmi yalanlar
***
Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar
Asfaltlar ışıldar
Buz tutardı resmi yalanlar
***
Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar
Bu zulüm bu sevda bitmezmiş
Sevmek bir halkı sevmekse
Aşk, o zaman sevmekmiş
***
Çok kötü günlermiş gibi en genc zamanlar
Bu zulüm bu sevda bitmezmiş
Sevmek bir halkı sevmekse
Aşk o zaman sevmekmiş
***
Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar
Asfaltlar ışıldar
Buz tutardı resmi yalanlar
***
Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar
Asfaltlar ışıldar
Buz tutardı resmi yalanlar
***
Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar
Bu zulüm bu sevda bitmezmiş
Sevmek bir halkı sevmekse
Aşk, o zaman sevmekmiş
***
Şimdi ve sonra ne zaman kar yağsa
Elim gönlüm çocukluğum buz tutar
Sevmek bir halkı sevmekse
Aşk, o zaman sevmekmiş
***
Sevmek bir halkı sevmekse
Aşk, o zaman sevmekmiş
Sevmek bir halkı sevmekse
Aşk, o zaman sevmekmiş
-
Okşarsın bulutları gözler dalgın sularda
Susarsın sevgi dinleyendir
Bakarsın yıldızlara denizlerin aynasında
Anlarsın sevgi bitmeyendir
***
Dayanırsın zamana hasret yakar kalbini
Beklersin sevgi sabredendir
Bakarsın yıldızlara denizlerin aynasında
Anlarsın sevgi bitmeyendir
***
Açıkta rüzgarlar sarar gibi hayalini
Ne yapsan gönül durulmaz ki
Uzakta fenerler kamaştırır hayalleri
Ne yapsan gönül dayanmaz ki
***
Dalgaların peşinde çağıran hayallere
Dalarsın sevgi özleyendir
***
Açıkta rüzgarlar sarar gibi hayalini
Ne yapsan gönül durulmaz ki
Uzakta fenerler kamaştırır hayalleri
Ne yapsan gönül dayanmaz ki
***
Dalgaların peşinde çağıran hayallere
Dalarsın sevgi özleyendir
Anlarsın özlem sevgidendir
-
Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece
Kararsız kapımın önünde saatlerce
Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece
Beklerim çaresiz penceremde gizlice
***
Ah kırılırsın, bir sözüm yeter
Kalkar gidersin, geceler geçer
Nedir bu hallerin nedir, bana bir anlatan olsa
Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa?
***
Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece
Çarpar yüreğim yinede her dönüşünde
***
Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece
Kararsız kapımın önünde saatlerce
Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece
Beklerim çaresiz penceremde gizlice
***
Ah şu sokaklar bir dile gelse
Bir bilebilsem anlatan olsa
Nedir beni tutsak eden, bekleyip duruşum neden?
Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa?
***
Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece
Çarpar yüreğim yinede her dönüşünde
***
Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece
Kararsız kapımın önünde saatlerce
Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece
Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde
-
Sevgin bana taşmadığında
Kuru bir dala benzerim
Gözlerin bana bakmadığında
Kanadım kırıktı benim
***
Beyaz kuşlar taşırlar
Gönlümü aydınlığa
Seninle kaynaçınca
***
Durgun göllerde bir çiçek
Ve bir at gibi dört nala
Uçsuz bucaksız denizde
Seninle kaynaşınca
***
Issız çöllerde bir nefes
Kanatlanır rüzgarlarım
Bilinmezin eşiğinde
Seninle kaynaşınca
***
Sevgin bana taşmadığında
Kuru bir dala benzerim
Gözlerin bana bakmadığında
Kanadım kırıktı benim
***
Beyaz kuşlar taşırlar
Gönlümü aydınlığa
Seninle kaynaçınca
***
Durgun göllerde bir çiçek
Ve bir at gibi dört nala
Uçsuz bucaksız denizde
Seninle kaynaşınca
***
Issız çöllerde bir nefes
Kanatlanır rüzgarlarım
Bilinmezin eşiğinde
Seninle kaynaşınca
***
Durgun göllerde bir çiçek
Ve bir at gibi dört nala
Uçsuz bucaksız denizde
Seninle kaynaşınca
***
Issız çöllerde bir nefes
Kanatlanır rüzgarlarım
Bilinmezin eşiğinde
Seninle kaynaşınca
-