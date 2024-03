Yeni Türkü

Beklemek bizim yaşamımız Vapur beklemek Gün beklemek İnsan beklemek Çiçeklerin açmasını Gecenin geçmesini Sayfaların dolmasını beklemek ** Beklemek bizim yaşamımız Vapur beklemek Gün beklemek İnsan beklemek Çiçeklerin açmasını Gecenin geçmesini Sayfaların dolmasını beklemek *** Beklemek sayrılığa dönüşmesin Yönetmesin bizi beklemek Kardeşleri var çok güçlü Ümit etmek ve ertelemek *** Gelişini beklemek Uyanmanı beklemek Çözülmeni beklemek Başka bir yerde yaşamayı beklemek Anlaşılmayı beklemek On beşinde beklemek Kırkında beklemek Beklemek mi bizim yaşamımız *** Beklemek sayrılığa dönüşmesin Yönetmesin bizi beklemek Kardeşleri var çok güçlü Ümit etmek ve ertelemek *** Anlaşılmayı beklemek On beşinde beklemek Kırkında beklemek Beklemek mi bizim yaşamımız Beklemek mi bizim yaşamımız Beklemek bizim yaşamımız

İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim *** Dalga geçerim kimi zaman O da benim vazifem *** Bir baş düşünürüm başımda Bir mide düşünürüm midemde Bir ayak düşünürüm ayağımda Ne halt edeceğimi bilemem *** İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim Ben dikerim

Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Dağılmış su dumanı şimşekli bir karanlığa Yağmurun altında çınar Çınarın altında o karaltı *** Bırakılmış bir araba Sağ arka lastiği yırtılmış Camlarında kurşun delikleri İçinde barut kokusu var Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası Sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Şimşekler yaladıkça nikelajını Tırnak uçlarında çıtır çıtır yoğun bir elektrik sokağa *** Bu araba mutlaka çalınmıştır Şüpheli ne zaman bulabilecekleri Dışarda unutmuş bir ayağını Bir genç direksiyona yıkılmıştır Kanı sımsıcak damlıyor dirseklerinden koltuğa *** Roman çoktan bitmiş, yol bitmiş Bitmiş kavga Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan lambası Demiryolu geçidinin

Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda *** Meltemi senden esen soluğu sende alan Yeni bir başlangıç vardır *** Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın Onu işitsen yuvarlağı sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır *** Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa *** Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Meltemi senden esen soluğu sende alan Yeni bir başlangıç vardır *** Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın Onu işitsen yuvarlağı sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır *** Nedensiz bir çocuk ağlaması bile Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır *** Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay