Yeni Türkü

-
Kalbim kırmızı
Kederli bir kırmızı
Küskün sokaklar
Aklın sesi yok burda
***
Kalbim kırmızı
Sızlıyor kıyımlarda
Suskun sokaklar
Aşkın izi yok gözlerde
***
Kaybolmuşuz sürgününde
Kilitlenmiş hayallerin
Zamanların gölgesinde
Yalandan da daha yalan
Merhametsez törenlerin
Karşılıksız emeklerin
***
Kalbim kırmızı
Kedirli bir kırmızı
Suskun sokaklar
Aşkın izi yok gözlerde
***
Uslanmayan çocuklardık
Akarsular yıldızlardık
Nerdeydiniz arkadaşlar
-
Sağır, siyah bir yorgun yol
Vur kendini, sürgün ol
Aşk yolunda ölmek kolay
***
Sarhoş gönül, dur, bir dinlen
Çöz kendini kendinden
Aşk yolunda ölmek kolay
***
Sağır, siyah bir yorgun yol
Vur kendini, sürgün ol
Aşk yolunda ölmek kolay
***
Sarhoş gönül, dur, bir dinlen
Çöz kendini kendinden
Aşk yolunda ölmek kolay
***
Dört yanımda dört nasihat
Az gülüş, bol zayiat
Ölsem âlâ, dayanmak zor
***
Senden bana zor bir miras
Bol çetrefil, bol viraj
Ölsem âlâ, dayanmak zor
Nerelere gideyim?
***
Sağır, siyah bir yorgun yol
Vur kendini, sürgün ol
Aşk yolunda ölmek kolay
***
Dört yanımda dört nasihat
Az gülüş, bol zayiat
Ölsem âlâ, dayanmak zor
***
Senden bana zor bir miras
Bol çetrefil, bol viraj
Ölsem âlâ, dayanmak zor
Nerelere gideyim?
-
Çok, günahın çok
Derdim zaten çok
Gez, dolaş, gül
Seni tutan yok
***
Sakın sorma
Yeniden açma, ah, ne olur
Yok, şakam yok
Bu defa yok
***
Düşe kalka zar zor
Kanıverdim aşka
Gel gör ki şefkati az
Bu defa son
Bu defa nakka
***
Çok, günahın çok
Derdim zaten çok
Gez, dolaş, gül
Seni tutan yok
***
Sakın sorma
Yeniden açma, ah, ne olur
Yok, şakam yok
Bu defa yok
***
Düşe kalka zar zor
Kanıverdim aşka
Gel gör ki şefkati az
Bu defa son
Bu defa asla
***
Öğren, kalbim, öğren
Artık sen de uzatma
Bu sitem bile fazla
***
Öğren, kalbim, öğren
Artık sen de utanma
Yeni bir rüzgâra
Binelim bitsin
***
Çok, günahın çok
Derdim zaten çok
Gez, dolaş, gül
Seni tutan yok
***
Sakın sorma
Yeniden açma, ah, ne olur
Yok, şakam yok
Bu defa yok
***
Düşe kalka zar zor
Kanıverdim aşka
Gel gör ki şefkati az
Bu defa son
Bu defa nakka
***
Öğren, kalbim, öğren
Artık sen de uzatma
Bu sitem bile fazla
***
Öğren, kalbim, öğren
Artık sen de utanma
Yeni bir rüzgâra
Binelim gitsin
***
Sakın sorma
Yeniden açma, ah, ne olur
Yok, şakam yok
Bu defa nakka
***
Bu defa asla
(Şakam yok)
Bu defa yok, şakam yok
Bu defa nakka
-
Yılların ardında kalmış yârime
Varmasam incinir, varsam incinir
Beyaz gölgesinden, ince belinden
Sarmasam incinir, sarsam incinir
***
Toprağın kokusu, yağmur sesleri
Başımızda esen sevda meltemi
Anılarda kalmış sisli günleri
Anmasam incinir, ansam incinir
***
Nereden nereye sevdim o yâri?
Ateşi komuyor, yakıyor beni
Eski kalpler sever böyle bir canı
Sevmesem incinir, sevsem incinir
Sevmesem incinir, sevsem incinir
***
Yılların ardında kalmış yârime
Varmasam incinir, varsam incinir
Beyaz gölgesinden, ince belinden
Sarmasam incinir, sarsam incinir
***
Nereden nereye sevdim o yâri?
Ateşi komuyor, yakıyor beni
Eski kalpler sever böyle bir canı
Sevmesem incinir, sevsem incinir
***
Anmasam incinir, ansam incinir
Sarmasam incinir, sarsam incinir
Sevmesem incinir, sevsem incinir
-
İncitmeden hüzünle
Okşuyorum anıları
Nasıl da gençtim
Kaygısız ve şehvetli
Gece kaçamakları
Gizli buluşmalardan
Vaktim yoktu sanki
Saymaya aşkları
***
Yıllar sonra şimdi
Anlıyorum o çocuğu
Bir yaz akşamı
Kucağımda ağlayan
Okşayıp altın saçlarını
Gülüvermiştim
***
Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından
Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından
Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından
***
Sonradan vurur dehşeti
Yiten şeylerin
Bedeli işlediğin her cinayetin
Bakarsın kalmamış sana
Ağlayacak kucak
Meğer gülüp geçmişin aşkın yanından
***
Şimdi o kederli akşam
Çökerken üstüme
Hayatım akıp
Gidiyor ellerimden
Bir yaz akşamı
O çocuğun saçları gibi
***
Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından
Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından
Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından
-
Dilinden senin laf almak zordur
Ama bir kez açılınca inanılmazsın
Başında kara bulutlar dolaşsa
Söyleyemem derdimi ben kimseye dersin
Söyleyemez derdini kimseye
***
Ne yoksuldan çalarsın
Ne zengine verirsin
Meyhanede demlenip
Varsa yoksa muhabbet dersin
***
Ne yoksuldan çalarsın
Ne zengine verirsin
Muhabbete dalınca
Yoktur başka keramet dersin
***
Ayrılık varsa öylece gidersin
Kardeş ruhlar birbirini bulurlar dersin
Yerlere balıp yürekler yakarsın
***
Serserilik senin adın uzak bakışın
Söyleyemez derdini kimseye
***
Ne yoksuldan çalarsın
Ne zengine verirsin
Meyhanede demlenip
Varsa yoksa muhabbet dersin
***
Kimbilir kaç gecedir nerelerde gezersin
Biraz artık bizim de halimizi sorsan ne dersin?
***
Ne yoksuldan çalarsın
Ne zengine verirsin
Meyhanede demlenip
Varsa yoksa muhabbet dersin
***
Ne yoksuldan çalarsın
Ne zengine verirsin
Muhabbete dalınca
Yoktur başka keramet dersin
-
Şimdi uzaklardasın
Canım arkadaşım
Arıyorum hep seni
Kulaklarımda sesin
Arıyorum seni
Sizin evinize çoktan
Başkaları taşındı
Hala gözlerim arar
Seni o camlarda
Gözlerim arar
Yanımda olduğunda
Kucaklardım dünyayı
Her gün öncekinden de fazla
Bağlanırdım hayata
***
Günün ilk ışığıyla
Ve çoban yıldızıyla
Sesimi göndersem gökyüzüne
Ulaşır sana mutlaka.
Şimdi uzaklardasın
Canım arkadaşım
Arıyorum hep seni
Kulaklarımda sesin
Özlüyorum seni.
Yaz yağmurları gibi
Geçip gittin sessizce
Hala gözlerim arar
Seni sokaklarda
Gözlerim arar.
-
Yıldızlar kadar uzak da olsa
İçimde yine de, ah, gülen yüzü
Karanlık günler içinde olsa
Beklerim yine de, ah, gelen günü
***
Sen (sen) gideceksen (gideceksen)
İçimde kal (içimde kal) sonsuz (sonsuz)
Sen (sen) geleceksen (geleceksen)
Bir ışık ver (bir ışık ver) yeter (yeter)
***
Gitse yüreğim ardı sıra
Gelse günlerin ışığıyla
***
Sen (sen) gideceksen (gideceksen)
İçimde kal (içimde kal) sonsuz (sonsuz)
Sen (sen) geleceksen (geleceksen)
Bir ışık ver (bir ışık ver) yeter (yeter)
***
Gitse yüreğim ardı sıra
Gelse günlerin ışığıyla
-
Gümüş kama parlar güneşte Kafkas Dağları gibi
Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri
Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri
***
Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra
Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra
Seni almaya geldim
***
Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra
Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra
Seni almaya geldim
***
Siyah kirpik düşer önüne batan güneşler gibi
Düşümde gördüm ah sevdiğimi bağlanmış yüreği
Düşümde gördüm ah sevdiğimi bağlanmış yüreği
***
Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra
Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra
Seni almaya geldim
***
Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra
Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra
Seni almaya geldim
***
Gümüş kama parlar güneşte Kafkas Dağları gibi
Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri
Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri
***
Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra
Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra
Seni almaya geldim
***
Sıqafenu sıqek'uaşh
Wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim wahayra hayra hayra
Sıpselhıkhu sıqek'uaşh
Wahayra hayra hayra seni almaya geldim
***
Muhabbete geldim wahayra hayra hayra
Sıceğunu sıqek'uaşh wahayra hayra hayra
Oynamaya geldim wahayra hayra hayra
Gesşenu sıqek'uaşh weey
***
Muhabbete geldim wahayra hayra hayra
Sofranıza geldim wahyra hayra hayra
Oynamaya geldim wahayra hayra hayra
Seni almaya geldim
-