Günebakan Şarkı Sözleri
Yeni Türkü Günebakan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Günebakan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Günebakan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Kalırsa bir soru kalır benden
Yanıtı var mıdır bilmem
Denizine göğüne toprağına,
Uçanına kaçanına
Bu dünyanın
***
Kalırsa bir soru kalır benden
Ölüm gelir,
Gün akşama kavuşurken
***
Kalırsa bir soru kalır benden
Yanıtı var mıdır bilmem
Yazar elim upuzun bir şiir
Söyler dilim içli bir türkü
***
Kalırsa bir soru kalır benden
Gökte yıldızdır o
Toprakta gömü
***
Kalırsa bir soru kalır benden
Bir de üç beş şiir, iyi kötü
Kalırsa bir soru...
-
-
Başka türlü birşey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne de buluta
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava
***
Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim
Rengi başka, tadı başka
Bir başka yolculuk dalından düşmek yere
Yaşadığımdan uzun
Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda
Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince
***
Başka türlü birşey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne de buluta
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava
***
Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim
Rengi başka, tadı başa
-
evvel zaman içinde dostlar
ağaçlara ev kurardık
tatlı bir düş içinde
bir yere bir göğe bakardık
***
gönlümüz kuş gibiydi dostlar
dünyaya kanat açardık
tutsak değildik zamana
başına buyruk yaşardık
***
çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman
ay büyülüydü yakamoz deniz
ardından koştuğumuz son zamandır
***
o zaman bu zamandır dostlar
ne ister neyi özleriz
denizini arayan akarsulara benzeriz
pencereler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yağsın
günebakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın...
-
Sessiz gelir yanıma
Başını dizime yaslar
Öylece uyur yağmur çiseler
Damla damla göz yaşlarında
Rüzgarı dinlenir kuytuda
***
Ölüm ya da ayrılık
Fark eder mi söyle sensiz
Rüzgar ol uğulda özgürlüğünle
Ne olur durma göz yaşlarınla
Bugünden kal yarınlarına
***
Rüzgar uğultusunu hapsetmiş
İçten içe esiyor
Rüzgarın sesi kesilmiş gibi
Ağaçlar kuytularda
Sessizce hışırdıyor
Rüzgar bir sır gibi
Zamanını bekliyor
-
Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
***
Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
***
O çocuklar o yapraklar o şarabi eşkiyalar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
***
Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
***
Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
***
O çocuklar o yapraklar o şarabi eşkiyalar
Onlar da olmasalar benim gayrı kimim var
-
Yağmurlu günlerde seviş benimle
Kuşlar çinko damı gagalarken
Teninin kokusunu değiştiren yağmurlardan
***
Sıcak öğle sonlarında seviş benimle
Buharlar tüterken tenimden
Yanan toprağın buğusu soluğumken
***
Bahar günleri dere boylarında seviş benimle
Kestane saçlarında kelebekler asılıyken
Yaz geceleri kurumuş dere yataklarında
Sıcak kumlar yatağımız söğütler çatımız, duvarımızken
***
Ne olursa olsun sabah önü seviş benimle
Dinlenmişliğin gücü bedeninde
İlk kez görür gibi algılaman için
Her sabah öylece bırakıyım seni dünyaya
-
Tüm karların eridiği günlerdi
Taşan çaylar gördük yol üstü
Testere sesleri duyduk dağa varınca
Koruda hızarcıları gördük
***
Bazan bir söz çalınır dillerinden
Şimdi uzak dağlarda o koruda
Bir dönem dallarında dolanırdı ya
Öyle bir rüzgar geçer yüreklerinden
***
Takalar vardı geride
Çayın ağzında demirli
Sulara kapılmış inen
Kol kol tomruklar gördük
***
Böyledir göç dendi mi
Ayırır gövdeyi kökten
Dal kırar, yaprak soldurur
Söker çadırını yörük
***
Birahaneler kiliseler ışıklı geçitleri
Köylerine hiç mi hiç benzemez
Batının kömür kokan gotik kentleri
Kapılmış kalabalığına sürüklenirler
***
Bazan bir söz çalınır dillerinden
Şimdi uzak dağlarda o koruda
Bir dönem dallarında dolanırdı ya
Öyle bir rüzgar geçer yüreklerinden
***
Takalar vardı geride
Çayın ağzında demirli
Sulara kapılmış inen
Kol kol tomruklar gördük
***
Böyledir göç dendi mi
Ayırır gövdeyi kökten
Dal kırar yaprak soldurur
Söker çadırını yörük
-
Olmasa mektubun yazdıkların olmasa
Kim inanır senle ayrıldığımıza
Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla
Herşeyi unutarak yaşanır sanma
***
Neydi bir arada tutan şey ikimizi
Birleştiren neydi ellerimizi
Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi
Sevmek birçok şeyi göze almaktır
***
Olmasa mektubun yazdıkların olmasa
Kim inanır senle ayrıldığımıza
***
Baksana geçmişe ne çok anıyla yüklü
Nerde o taverna nerde sinema
Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki
Geç kaldıktan sonra arama boşa
***
Neydi bir arada tutan şey ikimizi
Birleştiren neydi ellerimizi
Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi
Sevmek birçok şeyi göze almaktır
***
Olmasa mektubun yazdıkların olmasa
Kim inanır senle ayrıldığımıza
-