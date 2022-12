Yeni Türkü

Oysa kendimden emindim Ona bir anda suç oldum Heder etti keyfekeder Beni kafesledi, kuş oldum *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hevesliydim önceden Saymayı bıraktım, kaç oldum? Deli esti, savurdu rüzgâr Kurunun yanında yaş oldum Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun