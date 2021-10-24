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Yeni Türkü
Nefes
Nefes
109 Parça | 06:04:51
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01
Nefes
Yeni Türkü
03:33
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02
Yağmurun Elleri
Yeni Türkü
03:58
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03
Ah Neriman
Yeni Türkü
01:28
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04
Piknik
Süper Baba
Yeni Türkü
03:02
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05
Bir Zamanlar
Süper Baba
Yeni Türkü
01:30
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06
Yeniden
Süper Baba
Yeni Türkü
01:17
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07
Şule'nin Çocukları
Süper Baba
Yeni Türkü
03:20
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08
Hoşça Kal Fiko
Süper Baba
Yeni Türkü
00:55
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09
Alim Eve Döner
Süper Baba
Yeni Türkü
01:35
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10
Eski Aşklar Rüyalarda Yaşar
Süper Baba
Yeni Türkü
01:52
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