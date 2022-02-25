Yeni Türkü

Nefes Şarkı Sözleri
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Daha uzun dumanların tütünü
Daha uzun esriklik hali
Erenlerin damanlarında sürmüş
Zamandan boynu filizler
***
Çiçek baharında uykusuz,
Deli ve susan dervişler.
Gözlerini ıslamışlar suda;
Açıkta gemiler gibi sakin.
***
Irak yollara gitmişler;
Göğüslerindeymiş elleri,
Rüzgârın üstüne kavuşmuş;
Suya değememiş ayakları,
Bir dalgın köpük suretinden