Yeni Türkü

Nilüfer Sevgin bana taşmadığında Kuru bir dala benzerim Gözlerin bana bakmadığında Kanadım kırıktı benim *** Beyaz kuşlar taşırlar Gönlümü aydınlığa Seninle kaynaçınca *** Durgun göllerde bir çiçek Ve bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca *** Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşiğinde Seninle kaynaşınca *** Sevgin bana taşmadığında Kuru bir dala benzerim Gözlerin bana bakmadığında Kanadım kırıktı benim *** Beyaz kuşlar taşırlar Gönlümü aydınlığa Seninle kaynaçınca *** Durgun göllerde bir çiçek Ve bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca *** Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşiğinde Seninle kaynaşınca *** Durgun göllerde bir çiçek Ve bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca *** Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşiğinde Seninle kaynaşınca

Gel Aşkım Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)