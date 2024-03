Yeni Türkü

Sevgin bana taşmadığında Kuru bir dala benzerim Gözlerin bana bakmadığında Kanadım kırıktı benim *** Beyaz kuşlar taşırlar Gönlümü aydınlığa Seninle kaynaçınca *** Durgun göllerde bir çiçek Ve bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca *** Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşiğinde Seninle kaynaşınca *** Sevgin bana taşmadığında Kuru bir dala benzerim Gözlerin bana bakmadığında Kanadım kırıktı benim *** Beyaz kuşlar taşırlar Gönlümü aydınlığa Seninle kaynaçınca *** Durgun göllerde bir çiçek Ve bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca *** Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşiğinde Seninle kaynaşınca *** Durgun göllerde bir çiçek Ve bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca *** Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşiğinde Seninle kaynaşınca