Öldükten Sonra Şarkı Sözleri
Yeni Türkü Öldükten Sonra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Öldükten Sonra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öldükten Sonra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü
Öldükten Sonra
Tüm Şarkıları
-
Dalmıştım mazinin ölgün sesine
Evinin önünden geçiyorken dün
Geçmiş zamanlara ağladım yine
Hülyamda yaşarken o güzel yüzün
***
Neden bugün bu ev böylece ıssız?
Nerde eski günler nerdesin ey kız?
Sensiz gönlüm şimdi yalnız, yapyalnız
Derdini sararken bir eski hüzün
***
Gel bari hayali yakın gel sokul
Bu hasta gönülden bir teselli bul
Bak o da maziye ağlayan bir dul
Bir biri üstünden geçtikçe her gün
***
Niçin solmayan bir sarı güldün?
Nasıl oldu bilmem ne çabuk öldün?
Kara topraklarla sen mi örtüldün?
Gözlerin gözlerimde yaşıyorken dün
***
Bir mezar mı sana son açılan yer?
Sen gibi güzeller ölürse eğer
İnandım ki bazen yaşar ölüler
Eski sevgililer önünde bütün