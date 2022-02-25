Yeni Türkü

Dalmıştım mazinin ölgün sesine Evinin önünden geçiyorken dün Geçmiş zamanlara ağladım yine Hülyamda yaşarken o güzel yüzün *** Neden bugün bu ev böylece ıssız? Nerde eski günler nerdesin ey kız? Sensiz gönlüm şimdi yalnız, yapyalnız Derdini sararken bir eski hüzün *** Gel bari hayali yakın gel sokul Bu hasta gönülden bir teselli bul Bak o da maziye ağlayan bir dul Bir biri üstünden geçtikçe her gün *** Niçin solmayan bir sarı güldün? Nasıl oldu bilmem ne çabuk öldün? Kara topraklarla sen mi örtüldün? Gözlerin gözlerimde yaşıyorken dün *** Bir mezar mı sana son açılan yer? Sen gibi güzeller ölürse eğer İnandım ki bazen yaşar ölüler Eski sevgililer önünde bütün