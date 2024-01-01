Yeni Türkü

Ömrüm Zindan İçinde Beyaz mintan giydirdiler sırtıma Çıkardılar devlet önüne *** Temizlik imandan, suçum idamdan Attılar da beni zından içine *** Attılar da beni zından içine Dar geliyor artık günler ömrüme *** Yavru kuşun kanadında gözlerim Ah kelepçenin karasında yüreğim *** Bu sevdanın yarasında günlerim aman Attılar beni zından içine *** Attılar da beni zından içine Yâr olmuyor artık yıllar ömrüme *** Attılar da beni zından içine Dar geliyor artık günler ömrüme

Bulutlu Pazar Bulutlarla kaplı pazar Kaplı tıpkı gönlüm gibi Gönlü bulutlu olanlar, olanlar Tanrım esirgeme onlardan ümidi Gönlü bulutlu olanlar, olanlar Tanrım esirgeme onlardan ümidi *** Yitirdim ben sevincimi Böyle yağmurlu bir günde Sevgilim gittin gideli, gideli Aynı yağmur içinde kaderinde Sevgilim gittin gideli, gideli Aynı yağmur içinde kaderinde *** Bağlar bugün kaderimi Yağmurlu ıslak sokaklar Hep sayıklarken ismini, ismini Tanrım duysun şikayetim bugün pazar

Cevriye Hanım Cıvıl cıvıl gelir sesi köşedeki lokantanın Bir işveli ki sahibi Ah Cevriye, güzel hanım Çoktan beri sevdalıyım *** Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin Kestane gözlerin beni dertlere saldı *** Her yaptığın olay olur Heşindedir sevdalılar Mangaldaki köftelerin Çız etmez şu kalbim kadar Umutsuz aşığınım ben *** Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin Kestane gözlerin beni dertlere saldı *** Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin Kestane gözlerin beni dertlere saldı *** Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım Güzle gözlerin aklımı başımdan aldı Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin Kestane gözlerin beni dertlere saldı

Eski Dostlar İki kişi iki kıyıda karşılıklı Bakışları gölgeli ince bir hüzünle Aynı rakıyla dumanlı dillerinde aynı şarkı Kim inanır ki düşman olduklarına Aynı rakıyla dumanlı dillerinde aynı şarkı Kim inanır ki düşman olduklarına *** Memleket aşkının ne dili var, ne dini Doğmaya gör o anda yakar yüreğini Komşu olmak bundan böyle yazılmışsa alnımıza Gel de ağlama şu düşman halimize Komşu olmak bundan böyle yazılmışsa alnımıza Gel de ağlama şu düşman halimize *** Doğduğum ev eski dostlar bizim mahalle Boğaziçi düşlerimi süslüyor hala Şu İstanbul eski günlerden kalma bir alışkanlık Bakmayın siz Atina'dan geldiğime Şu İstanbul eski günlerden kalma bir alışkanlık Bakmayın siz Atina'dan geldiğime

Evet De Bana Hayır deme bana her an İnadı bir yana bırak Kararına bağlı inan Şu yoksulluktan kurtulman *** Hayatın çekilir olur Ah bir evet desen bana Soğuk suya girmez elin Cevap verirsen aşkıma *** Haftada bir iki defa Büyükada'ya gidersin Üç defa da aman canım Beyoğlu'nu fethedersin *** Hayatın çekilir olur Ah bir evet desen bana Gülle süslenir günlerin Cevap verirsen aşkıma *** Güzel sevgilim günümü Altınla donatacağım Hayır deme yeter artık Kalbinde kalsın inadın *** Hayatın çekilir olur Ah bir evet desen bana Saray gibi evin olur Cevap verirsen aşkıma

Gün Doğarken Gün doğarken düştüm yola Bir mecnun gibi Aradım, ah vefasız Kuytularda hayalini Aradım, ah vefasız Aradım boşuna izini *** Bir tek iz yok varlığından Şarkından başka Söyledim gün doğarken Belki ulaşır diye sana Söyledim gün doğarken Belki ulaşır kulağına *** Gün doğarken yitti aklım Bitti ümidim Bekledim ah, boşuna Her geçen güzeli sen sandım Bekledim ah, boşuna Her gece seni sayıkladım

Kapris Çürümeye razıyım Hapisliğin küfünde *** Aşkına vurduğun bıçak Hala kanar kalbimde *** Çek git başımdan yosma Kaprisini çekemem *** Yirmi yıldan daha ağır İhanetin aşkıma *** Çare sanmıştım aşkını Viran olan ömrüme *** Çek git başımdan yosma Kaprisini çekemem *** Devlet vermiş hükümünü Senin hükmün ne yazar *** Nargilemde ateş değil Gençlik günlerim yanar *** Çek git başımdan yosma Kaprisini çekemem...

Kayıkçı Gel, gel kayıkçı Yavaş, yavaş *** Kıyıdan geç göreyim Güzel yüzünü Söyle beni sevdiğini Gel, gel kayıkçı *** Sevdim seni Güzel hanım *** Kandilli'nin yalıları Dinlesin bizi Söylesinler şarkımızı Gel, gel kayıkçı *** Gel, gel kayıkçı Yavaş, yavaş Gel, gel kayıkçı Yavaş, yavaş

Külhani Paspal dumanı yutmaktan Pasa bağlanmış yüreği Kafayı takmış ölüme Hapiste bir külhani Kafayı takmış ölüme Hapiste bir külhani Çaresiz derdime ilaç Ağlatan nağmelerin Bugün kalbim hoş değil Vur sazına külhani Bugün kalbim hoş değil Vur sazına külhani Püf duman oldum bugün Sarardım soldum bugün Kafayı buldum bugün Zindan dar geldi külhani Kafayı buldum bugün Zindan dar geldi külhani Sevda kalbimde yara Umudum var yarına Sevdiğim sılasına Yıllar yar oldu külhani Sevdiğim sılasına Yıllar yar oldu külhani

Manolis Diyorlar ki manolis Şu garip bağlaman Senin için ağlarmış İnlermiş kahrından *** Süngün düşmüş manolis Suskunsun içerde Senin gibi külhani Ah gururun nerede *** Bana derler manolis Vay başım dumanlı Bana yanlış yapana Dar ederim dünyayı *** Konuşur bıçağım da Şu bağlamam kadar İyi bilsin ardımdan Laf atıp tutanlar *** Yaşa bre manolaki Vur sazın teline Sana gölge edenler Çıkmasın önüne *** Kaybolur biz çalınca Hepsi birer birer Dünya ehli olanlar Aynı dilden söyler

Telgrafın Telleri telgrafın tellerine kuşlar mı konar insan sevdiğine canim böyle mi yapar bin vapura gel İzmir'e yani yani başıma şu gençlikte neler geldi cahil başıma *** İstanbul'un nesi vardı kalktım da geldim buraya ben gemileri yaktım da geldim senin aşkın yüreğimi hala kanatır ama canıma tak etti nazın senden bıktım da geldim *** telgrafın tellerini arşınlamalı yar üstüne yar seveni kurşunlamalı bin vapura gel yanıma yanı yanı başıma su gençlikte neler geldi cahil başıma *** kaç ay oldu İstanbul'a geldim geleli ne bilirdim bundan önce dünya nimeti su İstanbul denilen yer memleket oldu bana ne binerim vapura ben ne de dönerim geri *** telgrafın telleri de semaya bakar senin o güzel gözlerin çok canlar yakar bin vapura gel İzmir'e yani yani başıma şu gençlikte neler geldi cahil başıma *** Galata'nın, Beyoğlu'nun çapkın kızları yoksa canım nasıl geçer ayaz kışları olan oldu bunca aydır çoktan unuttum seni ne binerim vapura ben ne de dönerim geri