Yeni Türkü

Öyle Sevdik Seni Öyle sevdik Öyle sevdik ki seni Hiçbir şey döndüremez bizi Kimimiz yıldızlar kadar uzak Kimimiz dört duvar ardında *** İçimizde yanan bir gülsün şimdi Yüzümüzde gülen çocuk düşleri Herşeyi yokeden Korkunç bir dünya bu Nasıl da sevdik onu *** Sevgilere en ağır ceza düştü Nefretle uyanır dünya Hayatı bir kez sevmeyi isteset Binbir çiçek açmaz mı dünya *** Gökyüzü küstü karardı şimdi Denizler küstü karadı şimdi Kendini yok eden Gülünç bir dünya bu Nasıl da güzel oysa

Vira Vira Dağılıyor parça parça karanlıklar Açılıyor simsiyah bir gece Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa Unutulan düşlerimiz nerde *** Sevgiyle başlayan hayat Seni bir gün çağırınca *** Vira vira demir aldı dünya Açılmış hayalleri rüzgarlara Vira vira dalgalandı dünya Terk edip halatları limanlarda *** Yıkılıyor tüm sınırlar birer birer Kapanıyor simsiyah bir gece Açılıyor hep yürekler denizlere Belki hemen, belki bugünlerde *** Sevgiyle başlayan hayat Seni bir gün çağırınca *** Vira vira demir aldı dünya Açılmış hayalleri rüzgarlara Vira vira dalgalandı dünya Terk edip halatları limanlarda *** Vira vira demir aldı dünya Açılmış hayalleri rüzgarlara Vira vira dalgalandı dünya Terk edip halatları limanlarda

Anne Anne ben yapamadım Herkes bir şey oldu Ben olamadım *** Anne ben bilemedim Yasalar varmış Ben öğrenemedim Anne ben seçemedim Oyunlar oynandı Ben kazanamadım *** Anne ben bulamadım İnecek duraklar vardı Ben duramadım Duramadım *** Anne ben kaçamadım Yaşamak güzeldi Ben saklanamadım Anne

Beklemek Beklemek bizim yaşamımız Vapur beklemek Gün beklemek İnsan beklemek Çiçeklerin açmasını Gecenin geçmesini Sayfaların dolmasını beklemek ** Beklemek bizim yaşamımız Vapur beklemek Gün beklemek İnsan beklemek Çiçeklerin açmasını Gecenin geçmesini Sayfaların dolmasını beklemek *** Beklemek sayrılığa dönüşmesin Yönetmesin bizi beklemek Kardeşleri var çok güçlü Ümit etmek ve ertelemek *** Gelişini beklemek Uyanmanı beklemek Çözülmeni beklemek Başka bir yerde yaşamayı beklemek Anlaşılmayı beklemek On beşinde beklemek Kırkında beklemek Beklemek mi bizim yaşamımız *** Beklemek sayrılığa dönüşmesin Yönetmesin bizi beklemek Kardeşleri var çok güçlü Ümit etmek ve ertelemek *** Anlaşılmayı beklemek On beşinde beklemek Kırkında beklemek Beklemek mi bizim yaşamımız Beklemek mi bizim yaşamımız Beklemek bizim yaşamımız

Dalgacı Mahmut İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim *** Dalga geçerim kimi zaman O da benim vazifem *** Bir baş düşünürüm başımda Bir mide düşünürüm midemde Bir ayak düşünürüm ayağımda Ne halt edeceğimi bilemem *** İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim *** Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim Ben dikerim

Deliler Diyorlar ki bazen gözlerimden Deliler doluşmuş bakıyor birer birer Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla Nasıl muhtacım buna! *** Diyorsun ki bazen geceler boyu Sayıklarmışım olanları birer birer Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla Nasıl muhtacım buna! *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Diyorlar ki bazen gözlerimden Deliler doluşmuş bakıyor birer birer Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla Nasıl muhtacım buna! *** Diyorsun ki bazen geceler boyu Sayıklarmışım olanları birer birer Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla Nasıl muhtacım buna! *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle *** Bir gece ansızın gel yine Elinde mor çiçeklerle Tazelikle gel yine Bin bir güzel hikayeyle

Eski Aşklar Eski aşklar sayıklanmaktan Yenileri telaştan yorgun Bir düşmüş gördüğüm Gözlerim açık Suya inmiş yıldızlar *** Eski aşklar sayıklanmaktan Yenileri telaştan yorgun Bir düşmüş gördüğüm Gözlerim açık Suya inmiş yıldızlar *** Sanki o an kim bilir ne zaman önce Yaşanmış gibi Bir kez daha sevdim Bir kez daha seni

Gece Yarıları Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Dağılmış su dumanı şimşekli bir karanlığa Yağmurun altında çınar Çınarın altında o karaltı *** Bırakılmış bir araba Sağ arka lastiği yırtılmış Camlarında kurşun delikleri İçinde barut kokusu var Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası Sanki kan damlası Demiryolu geçidinin *** Şimşekler yaladıkça nikelajını Tırnak uçlarında çıtır çıtır yoğun bir elektrik sokağa *** Bu araba mutlaka çalınmıştır Şüpheli ne zaman bulabilecekleri Dışarda unutmuş bir ayağını Bir genç direksiyona yıkılmıştır Kanı sımsıcak damlıyor dirseklerinden koltuğa *** Roman çoktan bitmiş, yol bitmiş Bitmiş kavga Hala çalışıyor silecekleri Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa Bir sola bir sağa *** Gece yarıları tenhadır buraları Ne in ne cin Kırmızı lambası sanki kan lambası Demiryolu geçidinin

Sarıl Bana Bir kuşu ellerimden Kaçırır gibi bazen Kaçarım kendi ellerimden *** Uçunca bütün kuşlar Hep benden uzaklara İçimde bir sızı bırakırlar *** Gidince kuşlar Bilmediğim yerlere O ben değil Kendimi anlayamam *** Beyaz kuşlar göklerde Dans ederken öyle Yine de beni bana çağırırlar *** Ya kaybolursa sesleri Karanlıktan yana Bırakma ne olursun Sarıl bana

Umut Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda *** Meltemi senden esen soluğu sende alan Yeni bir başlangıç vardır *** Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın Onu işitsen yuvarlağı sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır *** Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa *** Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Meltemi senden esen soluğu sende alan Yeni bir başlangıç vardır *** Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın Onu işitsen yuvarlağı sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır *** Nedensiz bir çocuk ağlaması bile Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır *** Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay